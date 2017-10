Bonn - Die US-Verbraucherpreise sind im September um 0,5% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so Heinrich Bayer von Postbank Research.Die Inflationsrate habe sich dadurch von 1,9% auf 2,2% erhöht. Das kräftige Plus sei insbesondere auf die Energiepreise zurückzuführen gewesen, die um satte 6,1% gegenüber dem Vormonat zugelegt hätten. Dies sei zwei Effekten geschuldet gewesen. Zum einen habe sich der Ölpreis im September deutlich erhöht. Zum anderen habe die hurrikanbedingte Angebotsverknappung einen kräftigen Preisanstieg bei Kraftstoffen zur Folge gehabt. Hingegen seien die Kernverbraucherpreise um lediglich 0,1% zum Vormonat gestiegen. Die Verzerrungen infolge der Hurrikans sprächen dafür, dass der Preisschub im September nur temporärer Natur sein dürfte. So hätten die Benzinpreise im Oktober schon wieder stark nachgegeben. Dies lasse erwarten, dass die Inflationsrate wieder spürbar unter die 2-Prozent-Marke rutsche.

Den vollständigen Artikel lesen ...