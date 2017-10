Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



DAMACs Top-Platzierung in der Forbes-Liste hebt zugleich Führungsrolle der VAE in unternehmerischer Initiative und globaler Wettbewerbsfähigkeit hervor



DAMAC Properties, ein führender Luxusimmobilienentwickler in der Region, belegt den ersten Platz auf der Forbes Global 2000-Liste der Growth Champions und ist damit das am schnellsten wachsende Unternehmen weltweit unter den 2000 Top-Unternehmen, die von Forbes gelistet werden.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/593537/Hussain_Sajwani.jpg )







Das Forbes-Ranking wurde in Kooperation mit Statista erstellt, einem führenden Portal für Online-Statistiken, Marktforschung und Business Intelligence. Die Liste basiert auf vier Kennzahlen - Umsatz, Gewinn, Vermögen und Marktwert, und bezieht das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum eines Unternehmens zwischen 2013 und 2016 ein.



Hussain Sajwani, Chairman von DAMAC Properties, erklärt, "Wir sind Spitzenreiter der Forbes Global 2000 Growth Champions, und ich empfinde das als eine persönliche Ehre, da dies die Vereinigten Arabischen Emirate und Dubai klar auf der globalen Bühne positioniert und unsere Wettbewerbsfähigkeit beweist. Das Ranking ist ein Beleg für die visionären Lenker der VAE, und die Unterstützung der Regierung bei der Förderung des Unternehmertums und des wirtschaftlichen Erfolgs, insbesondere im Immobiliensektor. Die Einstufung würdigt auch DAMACs klare Vision für das weitere Wachstum, seine innovativen Angebote, solide Finanzplanung und Performance, und das unermüdliche Streben seiner 2.000 Mitarbeiter, die Führung in der Branche zu übernehmen".



Die Growth Champions-Liste berücksichtigt Wachstumsraten für alle im Global 2000-Index enthaltenen Unternehmen und identifiziert, basierend auf dem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum der letzten drei Jahre, die 250 führenden Outperformer als Growth Champions.



DAMACs starke Umsatzentwicklung ist auf die anhaltende Nachfrage nach seinen Projekten zurückzuführen, darunter AYKON City, DAMAC Hills und AKOYA Oxygen. Im ersten Halbjahr 2017 hat DAMAC Umsätze in Höhe von 4 Mrd. AED verzeichnen können, 11 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Präsenz des im Jahre 2002 gegründeten Unternehmens erstreckt sich nun über den gesamten Nahen Osten, mit Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und dem Libanon sowie im Vereinigten Königreich. Mit Stand zum 30. September 2017 hat DAMAC über 19.800 Privatwohnsitze fertiggestellt, mehr als 44.000 weitere Einheiten befinden in verschiedenen Entwicklungsstadien.



DAMAC ist seit seiner Gründung in den VAE wie auch der Region führend in der Immobilienbranche und wird sowohl finanziell als auch vom Profil her als Vorbild für Marken und Organisationen anderer Branchen gewertet. DAMAC hat legendäre Immobilienprojekte lanciert und entwickelt, die das Gesicht der Immobilienbranche in den VAE verändert haben.



Die vollständige Liste der Forbes Global 2000 Growth Champions können Sie unter: https://www.forbes.com/growth-champions/list/ abrufen.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.damacproperties.com



DAMAC Properties steht seit 2002 an der Spitze des Immobilienmarkts für Luxusanwesen im Nahen Osten und bietet ein luxuriöses Wohnerlebnis für Bewohner aus der ganzen Welt. DAMAC Properties hat sich im obersten Segment für stilvollen Wohnkomfort einen Namen gemacht und sich mit markantem Design und höchster Qualität als führender Bauträger für Luxusimmobilien in der Region etabliert. Das Unternehmen ist mittlerweile im gesamten Nahen Osten mit Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und dem Libanon sowie im Vereinigten Königreich präsent.



Bis zum 30. September 2017 hat DAMAC Properties schätzungsweise 19.855 Privatwohnsitze fertiggestellt. Das Unternehmen verfügt über ein Bauprojektportfolio von 44.000 Einheiten in unterschiedlichen Planungs- und Bauphasen, darunter mehr als 13.000 Hotelzimmer, Apartmenthotels und Hotelvillen, die unter dem Management seiner Hotel- und Gastgewerbeabteilung DAMAC Hotels & Resorts stehen. Mit Vision und Dynamik baut DAMAC Properties die nächste Generation von Luxusanwesen im Nahen Osten.



Folgen Sie DAMAC Properties auf Facebook (http://www.facebook.com/damacpropertiesofficial), Twitter (http://www.twitter.com/DAMACOfficial) (@DAMACofficial) und YouTube (http://www.youtube.com/DAMACOfficial).



OTS: DAMAC Properties newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117728 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117728.rss2



Pressekontakt: Sherif Elghamrawy Assistant Vice President Corporate Communications DAMAC Properties. Tel: +971-4-3731000 E-Mail: sherif.elghamrawy@damacgroup.com