Liebe Leser,

bei Tesla steigt die Spannung - und dieser Termin hier ist nun wichtig: Am 1. November möchte das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen und sich den Fragen von Analysten im Rahmen eines sogenannten "Q&A Conference Call" stellen. Der Kursentwicklung der vorigen Wochen zufolge sind einige Investoren offensichtlich skeptisch in Bezug auf die anstehenden Zahlen. Denn die Tesla-Aktie hat sich von ihrem Jahreshoch bei rund 389 Dollar an der Nasdaq doch deutlich ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...