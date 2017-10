Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist gehalten in den Dienstagshandel gestartet. Deutliche Bewegungen zeigen sich jedoch bei Einzelwerten nach Quartalszahlen. Die Stimmung werde derzeit von stabilen Konjunkturdaten und guten Unternehmenszahlen gestützt, heisst es im Markt. Demgegenüber seien mögliche Störfeuer, wie etwa die Katalonienkrise, in den Hintergrund getreten.

Bestätigung für die stabile Konjunktur lieferten am Morgen positive Daten von der Industrieproduktion in Japan ober dem Wirtschaftswachstum im Frankreich. Die Bank of Japan hält an ihrem monetären Kurs fest. Keine Impulse werden aus Deutschland erwartet, wo die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen bleiben. Im Tagesverlauf werden in den USA der Chicago PMI und Daten zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Der SMI gewinnt um 09.30 Uhr 0,07% auf 9'181,75 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) notiert demgegenüber 0,04% tiefer auf 1'495,85 Stellen, während der breite Swiss Performance Index (SPI) wiederum um 0,05% auf 10'434,91 Zähler steigt. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 13 im Minus, 14 im Plus und drei unverändert.

Grösster Verlierer unter den 30 Blue Chips sind Geberit (-3,3%). Der Sanitärtechnikkonzern hat den Jahresausblick leicht gesenkt und die Analysten werten ...

