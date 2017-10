Genf (awp/sda) - Wegen Gerüchten rund um eine Produktionsverlagerung bei ABB Sécheron in Genf sind die Beschäftigten am Dienstag in einen Streik getreten. Sie protestieren gegen die mangelnde Kommunikation des Managements. Der Ausstand folgt nur zwei Tage nach dem überraschenden Rücktritt des Firmenchefs Jean-Luc Favre. ...

