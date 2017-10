Paris (ots/PRNewswire) -



Die Global Food Safety Initiative (GFSI) freut sich, den Beginn

seiner Global Market Awards 2018 bekanntzugeben. Bei dieser zweiten

Auflage werden die Awards an Unternehmen aus aller Welt verliehen,

die auf ihrem Weg in Richtung eines erstklassigen

Lebensmittelsicherheitssystems in vorbildlicher Weise die Programme

von GFSI Global Markets genutzt haben. Die Preisträger werden bei

GFSIs Global Food Safety Conference (http://www.tcgffoodsafety.com/)

auf der Bühne geehrt und von der Reise zur und Teilnahme an der

gesamten Konferenz und an Discovery Tours

(http://www.tcgffoodsafety.com/the-conference/store-tours)

(Entdeckungstouren) profitieren, die vom 5. bis 8. März 2018 in Tokio

stattfinden werden.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160614/379055LOGO )



Die Reise in Richtung "Safe Food for Consumers Everywhere"

(Sichere Lebensmittel für Verbraucher - überall)



Die GFSI Global Markets Awards sind eine einzigartige Gelegenheit,

um die Bemühungen von Lebensmittelbetrieben ins Rampenlicht zu

rücken, die ihre Kapazitäten zur Herstellung sicherer Lebensmittel

im Einklang mit GFSIs Vision von sicheren Lebensmitteln für

Verbraucher überall auf der Welt verstärkt haben.



GFSIs Global Markets Programme (Programm für globale Märkte) gibt

Anleitungen, wie Unternehmen, die kein oder nur ein unterentwickeltes

System für Lebensmittelsicherheit haben, die Herausforderung meistern

können, sichere Lebensmittel bereitzustellen, die Gefahren für

globale Lebensmittellieferketten zu reduzieren und auf ihren

Marktzugang hinzuarbeiten. Es bietet mit seinem

Schritt-für-Schritt-Programm einen nicht akkreditierten

Einstiegspunkt für diese Unternehmen und dient zum Aufbau von

Kapazitäten in der Produktion und Fertigung sowie zur Einführung

einer Routine zur kontinuierlichen Verbesserung.



Anerkennung von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen aus aller

Welt



Lebensmittelunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und andere

Einrichtungen können sich bewerben, indem sie ihre Reise zur

Lebensmittelsicherheit darlegen und ihre Anwendung des

Global-Markets-Programms zum Aufbau eines förderlichen Umfelds für

sicherere Lebensmittel illustrieren.



Die Awards wollen die geographische Vielfalt der Umsetzung des

Global-Markets-Programms mit Kategorien für Afrika, Asien,

Lateinamerika und den Rest der Welt sowie einer speziellen Kategorie

für das Gastgeberland der Global Food Safety Conference 2018

widerspiegeln.



Gremien bestehend aus namhaften Lebensmittelsicherheitsexperten

und Akademikern



Für die Ausgabe 2018 der Awards wurden ein Lenkungsausschuss und

eine Auswahlkommission aufgestellt, die sich aus Experten mit den

unterschiedlichsten Hintergründen zusammensetzen, die sowohl den

öffentlichen als auch den privaten Sektor und alle vier Kontinente

vertreten. Die Auswahlkommission wird geleitet von Mike Taylor, einem

ehemaligen Kommissar der US Food and Drug Administration.



In den letzten Monaten hat der Lenkungsausschuss die

Anwendungsanforderungen und Bewertungskriterien aufgestellt, wobei

besonderes Augenmerk auf Inklusion und Diversität gelegt wurde.



Die GFSI freut sich über seiner Partnerschaft mit greenfence,

einer Organisation, die großzügig diese bedeutenden Auszeichnungen

für das zweite Jahr in Folge sponsert.



Die Bewerbungsfrist für die Awards endet am Freitag, dem 1.

Dezember 2017 um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Website mit

weiteren Informationen und für Bewerbungen: http://awards.mygfsi.com/



