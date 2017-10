Hannover - Die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten kann als ausgesprochen gut bezeichnet werden, so Tobias Basse und Frederik Kunze von der Nord LB. Spanische Dividendenpapiere hätten am Freitag zwar unter den politischen Turbulenzen in Katalonien gelitten, grundsätzlich sähen die Anleger aber offenkundig schon Chancen am Aktienmarkt.

