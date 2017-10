Von Thomas Rossmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter nach oben geht es am Dienstag an den Börsen in Europa. Jedoch bewegen sich die Indizes dabei in recht engen Bahnen. In Deutschland findet aufgrund des "Reformationstag" kein Handel statt. Der Euro-Stoxx-50 legt aktuell um 0,1 Prozent auf 3.666 Punkte zu. Er liegt damit nur kann unter seinem Jahreshoch bei 3.670 Punkten, das er am vergangenen Freitag erreicht hatte.

Die Impulse für die Märkte kämen weiterhin von der Berichtssaison und den Entwicklungen in Katalonien, heißt es. Angesichts des ihm drohenden Verfahrens wegen "Rebellion" hat der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont juristischen Beistand in Brüssel gesucht. Spanischen Medienberichten zufolge wurde Puigdemont von mehreren Mitgliedern seiner ebenfalls abgesetzten Regierung begleitet.

Die spanische Generalstaatsanwaltschaft beantragte am Montag beim Obersten Gericht gegen Puigdemont und dessen Regierung ein Verfahren unter anderem wegen "Aufruhr, Unterschlagung und Amtsmissbrauch". Auf Rebellion stehen in Spanien 15 bis 30 Jahre Gefängnis, Aufruhr kann mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Der Ibex in Madrid legt um weitere 0,2 Prozent zu, nachdem er am Montag bereits 2,4 Prozent gewonnen hatte.

Zahlreiche Konjunkturdaten

Daneben stehen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda. Die Blicke dürften dabei vor allem auf das EU-BIP für das dritte Quartal und die Verbraucherpreise der Eurozone für den Oktober gerichtet sein. Am Nachmittag folgen aus den USA unter anderem der Einkaufsmanager-Index aus Chicago für Oktober und der Index des Verbrauchervertrauens, ebenfalls für Oktober.

Positive Nachrichten kommen auch aus Asien. So ist die Industrieproduktion im September in Japan weniger stark gefallen als erwartet. Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft hat sich im Oktober zwar etwas eingetrübt, blieb aber den 14. Monat in Folge über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

Eine positive Nachricht für den europäischen Technologiesektor könnte das gute Abschneiden von Samsung im dritten Quartal sein. Das Unternehmen vermeldete bei deutlich höheren Umsätzen einen Rekordgewinn. Zudem soll die Dividende für 2017 und die folgenden Jahre deutlich erhöht werden.

Berichtssaison weiter im Fokus

Die Berichtssaison sorgt weiter für Impulse. Die Airbus-Aktie legt in Reaktion auf die vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal in Paris um 2,4 Prozent zu. Der Flugzeug-Hersteller hat bei etwas höheren Umsätzen deutlich mehr verdient. Die Umsatzerlöse stiegen auf 14,24 Milliarden von 13,95 Milliarden Euro und damit etwas stärker als von den Analysten erwartet. Beim Nettoergebnis erzielte Airbus zwar einen Anstieg auf 348 Millionen Euro von 50 Millionen im Vorjahreszeitraum, hier hatten Analysten dem Unternehmen mit 395 Millionen Euro allerdings mehr zugetraut.

BNP Paribas übertraf mit dem Nettogewinn die Erwartungen der Analysten leicht. Begünstigt wurde dies allerdings durch den Verkauf eines 4-prozentigen Anteils am indischen Joint-Venture SBI Life. Die Aktie verliert in Paris 3,4 Prozent.

Für die BP-Aktie geht es um 3,3 Prozent nach oben. Der britische Ölkonzern hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. BP kündigte zudem die Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms an - ein Hinweis darauf, dass sich der Ölkonzern zunehmend mit den anhaltend niedrigen Ölpreisen arrangiert.

Die Ryanair-Aktie verzeichnet einen Aufschlag von 4,7 Prozent. Der Billigflieger hat den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Zudem dürfte die Rendite im zweiten Halbjahr höher ausfallen als erwartet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.665,89 0,10 3,71 11,41 Stoxx-50 3.216,50 0,16 5,25 6,84 FTSE 7.508,05 0,27 20,24 5,11 CAC 5.494,66 0,02 1,04 13,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.10 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1644 +0,28% 1,1612 1,1583 +10,7% EUR/JPY 131,72 -0,22% 132,01 131,85 +7,2% EUR/CHF 1,1595 +0,02% 1,1593 1,1581 +8,3% EUR/GBP 0,8815 -0,31% 0,8842 1,1326 +3,4% USD/JPY 113,12 -0,49% 113,67 113,83 -3,2% GBP/USD 1,3209 +0,56% 1,3136 1,3119 +7,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,98 54,15 -0,3% -0,17 -5,4% Brent/ICE 60,64 60,9 -0,4% -0,26 +3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,85 1.276,29 +0,0% +0,57 +10,9% Silber (Spot) 16,89 16,84 +0,3% +0,04 +6,0% Platin (Spot) 921,80 920,35 +0,2% +1,45 +2,0% Kupfer-Future 3,11 3,11 +0,1% +0,00 +23,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2017 05:04 ET (09:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.