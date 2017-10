Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz verzichtet auf den diesjährigen

Sonntagsverkauf an Weihnachten, damit die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter die Weihnachten zusammen mit ihrer Familie verbringen

können. Die Türen aller Schweizer Filialen bleiben am 24.12.2017

geschlossen. Mit dieser Massnahme unterstreicht Lidl Schweiz seine

Position als attraktiver Arbeitgeber.



Lidl Schweiz ist bestrebt, dass Beruf, Freizeit und Familie im

Einklang stehen. Gerade am Fest der Liebe und Familie ist das

besonders schwierig, aber umso wichtiger. Deshalb fällte Lidl Schweiz

in diesem Jahr den Entscheid, verkaufsfreie Weihnachten durchzuführen

und lässt seine Mitarbeitenden am 24.12.2017 ausschlafen.



Ganz nach dem Motto "Menschen machen Lidl", setzt sich Lidl

Schweiz für seine Angestellten ein und sieht zufriedene Mitarbeiter

als Grundlage seines Erfolges. Lidl Schweiz setzt deswegen alles

daran, den Mitarbeitern optimale Voraussetzungen zu bieten, damit sie

sich am Arbeitsplatz wohlfühlen und ihr Potential entfalten können.



Dazu gehören attraktive Arbeitsbedingungen wie ein GAV-Mindestlohn

von CHF 4100 für Ungelernte und attraktive Sozialversicherungen.

Jeder Lohnfranken ist bei Lidl Schweiz BVG-versichert und auch der

Koordinationsabzug entfällt. Das garantiert auch Teilzeitmitarbeitern

die Sicherheit einer hervorragenden beruflichen Vorsorge. Auch

Gleichberechtigung und Chancengleichheit werden im ganzen Unternehmen

gross geschrieben. Das belegen die Zahlen: über 50% der Filialen

werden von Frauen geführt.



Originaltext: LIDL Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016795.rss2



Kontakt Lidl Schweiz:

Medienstelle

Dunantstrasse 14 8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail:media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.lidl.ch/darum

www.facebook.com/lidlch