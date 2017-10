Jerome Spiegel Kohlberg, Jr. (* 10. Juli 1925 in New York; † 30. Juli 2015 in Martha's Vineyard, Massachusetts) war ein amerikanischer Geschäftsmann und Milliardär.Kohlberg war 1976 Mitgründer der Private Equity Gesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) und 1987 der Investmentfirma Kohlberg & Company (KCAP).Bear StearnsKohlberg leitete in den 1960ern und frühen 1970ern die Finanzabteilung der 1923 gegründeten Wall Street-Investmentbank Bear Stearns, die im Zuge der Fianzkrise 2008 von JP Morgan Chase übernommen wurde. Zu seinen Schützlingen bei der ...

