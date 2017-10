Bad Marienberg - Da muss jetzt geliefert werden. Die vollmundigen Ankündigungen der FDP dürfen keine Luftnummer werden. Investitionen in Bildung und Forschung sind aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion für die kommende Legislaturperiode unabdingbar, so Ernst Dieter Rossmann, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...