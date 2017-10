FMW-Redaktion

Die US-Staatsverschuldung stieg auf einen Schlag um 318 Milliarden Dollar vom 7. auf den 8. September auf 20,16 Billionen US-Dollar. Erstaunlich, oder? Wie geht das? Unter Donald Trump arbeitet der Finanzminister Mnuchin genau so wie seine Vorgänger unter Obama und Bush auch. Wenn die US-Schuldenobergrenze erreicht ist, und keine weiteren Schulden mehr zulässt, werden Ausgaben einfach optisch nicht als neue Schulden gebucht, oder Ausgaben werden optisch in die Zukunft verschoben.

Und wenn die Schuldenobergrenze dann angehoben wird, werden all diese Buchungstricks auf einen Schlag umgewandelt und sozusagen optisch bereinigt. Die tatsächlich gemachten aber optisch verborgenen Schulden werden dann auf einen Schlag offiziell nachgebucht, und so entstehen immer wieder diese großen plötzlichen Sprünge in der US-Staatsverschuldung. Die obige Grafik zeigt eine Auflistung des US-Finanzministeriums, ...

