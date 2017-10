Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity® (http://www.airbiquity.com/), ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Vehicle-Dienste, tritt als Sponsor der vom 7. - 8. November in Berlin, Deutschland, stattfindenden escar Europe (https://www.escar.info/escar-europe.html) auf und wird ebenfalls als Teilnehmer vor Ort präsent sein. Die eintägige Veranstaltung ist die führende Konferenz für Cybersicherheit im Bereich Automotive und bietet ein offenes Forum für die Zusammenarbeit zwischen dem privaten Sektor, Branchenanalysten und Regierungsvertretern in Bezug auf die heutigen Bedrohungen und Schwachstellen der bordeigenen Fahrzeugtechnik, die Risikominderung und Gegenmaßnahmen.



Sicherheit hat im Bereich Automotive seit jeher einen hohen Stellenwert - angesichts der Zunahme von Cybersicherheitsbedrohungen für verbundene Fahrzeuge und der bevorstehenden Welle von fahrzeugweiten Over-the-Air (OTA) Software-Updates und Datenmanagement-Anwendungen durch Automobilhersteller und Zulieferer gilt dies umso mehr.



Airbiquitys OTA-Lösung OTAmatic (https://www.airbiquity.com/produc t-offerings/software-and-data-management) erfüllt strenge, den automobilen Standards entsprechende Sicherheitsanforderungen für Software-Updates und Datenmanagement in vier kritischen Bereichen, nämlich: Vertraulichkeit als Schutz vor der Aushöhlung und unkontrollierten Weitergabe von geistigem Eigentum, Integrität zur Prävention von Änderungen an Software und Konfigurationspaketen, Authentizität zur Verhinderung von Fälschungen, und Verfügbarkeit zur Vermeidung von Serviceunterbrechungen. Gekoppelt mit dem Engagement des Unternehmens für die Nutzung der neuesten offenen Sicherheitsstandards und -protokolle, Funktions- und Penetrationstests sowie Sicherheitsaudits von Drittanbietern stellt Airbiquity den Automobilherstellern und Zulieferern damit eine leicht zu handhabende und skalierbare OTA-Lösung mit branchenweit führendem Sicherheitsschutz bereit.



OTAmatic ermöglicht eine effiziente und sichere Orchestrierung und Automatisierung von steuergeräteübergreifenden (Multi-ECU) Software-Update- und Datenmanagement-Kampagnen. Das für die besonderen Bedürfnisse vernetzter Fahrzeuge von heute und morgen konzipierte OTAmatic kann auf Komponentenebene oder als End-to-End-Lösung erworben und in der Airbiquity Cloud, den führenden Public Clouds, oder vor Ort in den lokalen Kundenrechenzentren bereitgestellt werden.



