FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa soll für fünf Projekte in den USA über 310 Windenergieanlagen liefern. Diese Windenergieanlagen unterschiedlicher Bauart hätten eine Gesamtleistung von 784 Megawatt, wie die spanische Windenergie-Tochter von Siemens mitteilte. Damit würden die fünf Onshore-Windkraftwerke eine Energiemenge produzieren, die den Strombedarf von fast 240.000 US-Haushalten deckt. In den USA sind derzeit über 9.000 Windenergieanlagen von Siemens Gamesa in Betrieb. Ihre Gesamtleistung beträgt 17 Gigawatt.

October 31, 2017 05:49 ET (09:49 GMT)

