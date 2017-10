FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TP TO 710 (712) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BELLWAY TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TP 3779 (3631) PENCE - BARCLAYS CUTS BERKELEY GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TP 3628 PENCE - BARCLAYS CUTS PERSIMMON TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TP 2711 (2566) PENCE - BARCLAYS CUTS REDROW TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 688 PENCE - BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 208 PENCE - BARCLAYS RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 957 (833) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 906 (828) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1130 (940) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS COUNTRYWIDE TARGET PRICE TO 125 PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ENTERTAINMENT ONE TARGET TO 340 PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - TP 325 (492) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS HSBC PRICE TARGET TO 700 (737) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 5500 (5700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ROTORK TO 'NEUTRAL' ('BUY') - GOLDMAN CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1250 (1230) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1220 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1540 (1700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 412 (414) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1620) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LANCASHIRE HLDGS TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 800 PENCE



