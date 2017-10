Zürich (ots) -



Der Campaigning Summit Switzerland gibt die Partnerschaft mit dem

Female Founder Summit 2017 bekannt. Beide Events setzen auf

Frauenpower und verstärkt auf weibliche Referentinnen auf der

Rednerbühne. Am 16. März 2018 referieren auf dem 6. Campaigning

Summit Switzerland ausschliesslich CampaignerInnen zum Thema

«Campaigning for Leadership».



Der Wunsch nach mehr weiblichen Referentinnen stammt aus der

Campaigning Summit Switzerland Community selbst: «Wir nehmen das

Feedback der Community sehr ernst. Was gewünscht wird, versuchen wir

umzusetzen; uns dabei jedes Jahr zu verbessern und etwas Neues zu

bieten. Unter den Referenten und Referentinnen ist der Männeranteil

generell einfach höher. Als wir beschlossen haben, die Verteilung zu

ändern, dachten wir, wenn, dann richtig: nicht mehr Frauen, sondern

nur Frauen.», so Peter Metzinger, Veranstalter des Campaigning Summit

Switzerland.



In Abgrenzung zu manchen anderen Events, die sich der Förderung

von Frauen angenommen haben, geht es beim Campaigning Summit

Switzerland und dem Female Founder Summit aber nicht etwa um

«typischen Frauenthemen», wie etwa die Debatte um die Frauen-Quote

oder Work-Life-Balance.



«Wenn man ein Statement setzen möchte, dann damit, dass man eben

keinen Unterschied macht - zwischen Mann und Frau - auch nicht was

die Themen und Inhalte betrifft. Frauen können und sollten eben nicht

nur über spezielle Frauenthemen reden (müssen).», so Kira Hussinger,

Wirtschaftssoziologin und Projektleiterin des Campaigning Summit

Switzerland, über die Auswahl der Referentinnen und ihre Themen.



Das Programm steht. Vier internationale Top-Referentinnen

vertreten unterschiedliche Campaigning-Kategorien: Business,

Inspiration und Trend. Dies zeigt, dass Campaigning keineswegs

ausschliesslich etwas mit politischer Kommunikation zu tun haben

muss. Ausserdem gibt es Workshops von Teilnehmenden für Teilnehmende

und ein Meet-Up mit Impulsreferat am Vorabend - ganz nach dem

Campaigning Summit Switzerland Motto «Networking, Inspiration,

voneinander lernen.» Zwei von vier Referentinnen sind bereits

offiziell. Die letzten beiden Referentinnen werden in naher Zukunft

bekannt gegeben und es wird eine weibliche Überraschung geben, so

informieren die Veranstalter.



Die sechste Ausgabe zum Thema «Campaigning for Leadership» gibt es

am 16. März 2018 im Papiersaal, Zürich.



Early Bird Tickets gibt es nur heute (31. Oktober) unter:

http://www.campaigningsummitswitzerland.com/



Der Campaigning Summit Switzerland ist die internationale

Plattform in der Schweiz für Campaigning. Es ist der einzige Event,

an dem sich Unternehmen und Verbände mit NGOs, Public Affairs und

politische Kommunikation mit Wahlkampf, Werbung, PR und Social Media

mit Change Management treffen, austauschen, gegenseitig inspirieren

und voneinander lernen.



Die Veranstalter freuen sich über weitere Partnerschaften, die

sich für Frauenförderung einsetzen. Kontakt

kira@businesscampaigning.com.



business campaigning GmbH ist die Nr. 1 für Campaigning in der

Schweiz. Wir machen Kampagnen. Aber anders. Denn der Campaigning

Ansatz basiert auf einer integrativen, cross-medialen und

strategischen Denk- und Arbeitsweise und Campaigning ist die Kunst,

alle Register ziehen zu können, um wirkungsvoll und effizient ein

gegebenes Ziel zu erreichen und/oder Menschen zu bewegen.



