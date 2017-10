Wallisellen - Tennisballgrosse Hagelkörner, extreme Niederschläge, überschwemmte Strassen und Keller: Die diesjährigen Unwetter haben in vielen Teilen der Schweiz zum Teil Bilder der Verwüstung hinterlassen. Allein die Allianz Suisse registrierte bis Ende Oktober rund 17'500 Schadenfälle mit einem Gesamtschadenaufwand von rund CHF 54 Mio. - so viel, wie seit vier Jahren nicht mehr. Besonders betroffen waren dabei die Kantone Tessin, Bern und Aargau.

Der Sommer 2017 zeigte sich oftmals von der guten, häufig aber auch von der schlechten Seite: Hitzeperioden mit schwülheisser Luft wurden immer wieder von teils kräftigen Gewittern unterbrochen. Diese extremen Wetterlagen spiegeln sich auch in den Schadenstatistiken der Allianz Suisse wider: Mit rund 17'500 Schadenfällen verzeichnete die Allianz so viele, wie seit vier Jahren nicht mehr - allerdings waren die vergangenen Jahre auch relativ schadenarm, so dass der Sommer 2017 sich im langjährigen Durchschnitt bewegt, was die Schaden-belastung anbelangt.

Die teuersten Einzelereignisse

Bemerkenswert in diesem Jahr war allerdings die Tatsache, dass die Unwetter in der Regel lokal begrenzt waren, dafür aber zum Teil ungewöhnlich heftig ausgefallen sind. Das schadenintensivste Einzelereignis war dabei das Unwetter ...

