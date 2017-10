Die zur Verfügung stehenden Ressourcen rational und effektiv zu nutzen, ist sicher keine leichte Aufgabe. Derzeit wird mehr ausgebeutet als neu gefunden. Der Raubbau an den Ressourcen scheint sich jedoch in Grenzen zu halten, denn die Exploration wächst mit. Und - so argumentieren viele - große Bereiche der Erde sind noch gar nicht exploriert. Da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...