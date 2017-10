Bei Airbus gibt es einige Baustellen. Angesichts möglicher Korruptionsfälle bei Geschäften drohen Strafen. Dazu kommen Probleme bei neuen Flugzeugen.

Triebwerksprobleme bei Mittelstreckenjets und ein Korruptionsverdacht halten den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus in Atem. Das Management um Vorstandschef Tom Enders räumte am Dienstag auch Unregelmäßigkeiten in den USA bei Rüstungsgeschäften ein. Wie teuer diese und die schon gemeldeten Verstöße in Großbritannien und Frankreich den Konzern zu stehen kommen könnten, wagte Finanzchef Harald Wilhelm nicht zu beziffern. Auch eine zeitliche Prognose für die Ermittlungen hält er für schwierig: "In solchen Fällen ist das eher eine Frage von Jahren als von Monaten."

Über Jahre ziehen sich bald auch die Triebwerksprobleme des modernisierten Verkaufsschlagers A320neo hin. Nach langwierigen Hitze- und Softwareproblemen hat das Triebwerkskonsortium um die United-Technologies-Tochter Pratt & Whitney und den Münchner Hersteller MTU eine Aufholjagd zu bewältigen. Für die auf Spritsparen getrimmte Neuauflage des Mittelstreckenjets A320 hat Airbus tausende Bestellungen in den Büchern.

