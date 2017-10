Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ostfildern (pts014/31.10.2017/11:30) - Dachtragwerke, Holzrahmenwände und Geschossdecken lassen sich sicher, schnell und wirtschaftlich als Nagelplattenkonstruktion ausführen. In der Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte e.V. http://www.nagelplatten.de und dem Interessenverband Nagelplatten e.V. (GIN) sind 55 qualitätsbewusste Hersteller und Montagebetriebe zusammengeschlossen, die Gebäudeelemente aus Holz mit Nagelplattenverbindungen in der Halle vorfertigen und verbaubereit direkt auf die Baustelle liefern. Die Vorteile des minutiös getakteten Planungs- und Produktionsablaufs sind enorm: Gegenüber rein handwerklich hergestellten Tragwerken lassen sich mit vorgefertigten Nagelplattenkonstruktionen neben erheblichen Zeit- auch nennenswerte Kosteneinsparungen erzielen. Sie sind hochwertig, nachhaltig, maßgenau und dennoch preiswert - Nagelplattenprodukte werden exakt nach den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens bemessen. Im Verbund ergeben sie robuste Dachtragwerke, Innen- und/oder Außenwände sowie Geschossdecken, die Möglichkeiten zur besonders effizienten Integration gebäudetechnischer Versorgungsleitungen aller Art bieten. Das erleichtert und beschleunigt die Arbeit der Folgegewerke enorm. Davon profitieren sowohl der Auftraggeber als auch die ausführenden Handwerksbetriebe: Während sich ein verringerter Zeitbedarf für die Ausführung eines Gewerks kostenmindernd auf das Baubudget auswirkt, können Elektro- oder SHK-Handwerker mit ihrer Arbeit auf nachfolgenden Baustellen früher beginnen. Sie gewinnen somit Zeit, die sich ertragssteigernd einsetzen lässt. Kostendämpfung leichtgemacht Nagelplattenprodukte stehen auch wegen ihrer raschen Verfügbarkeit hoch im Kurs. Von der Beschaffung der benötigen Materialien - sortiertes Bauholz sowie Nagelplatten aus verzinktem Stahl als Holzverbindungsmittel - über deren Verarbeitung nach statischer Bemessung bis hin zur Montage im, am oder auf dem Bauwerk sind bei GIN-Mitgliedsunternehmen alle Arbeitsschritte lückenlos verzahnt. Dass neben Fertighausherstellern, konventionellen Hausbauunternehmen und Bauträgern immer mehr Dachdecker- und Zimmereibetriebe die Vorteile vorgefertigter Nagelplattenkonstruktionen nutzen, um Bauaufträge termingerecht und profitabel auszuführen, hat noch einen weiteren einleuchtenden Grund: Ein wesentlicher Vorteil der Zusammenarbeit mit GIN-Mitgliedsbetrieben ist, dass sie die statische Bemessung grundsätzlich im eigenen Hause vornehmen und dem Auftraggeber anbieten, sie als Inklusivleistung zur Einbeziehung in die Hauptstatik des Gebäudes mitzuliefern. Das beschleunigt den Bauablauf spürbar, denn das Hinzuziehen externer Dienstleister wird dadurch entbehrlich. Somit verringert sich der Abstimmungsbedarf schon in der Planungsphase - was das Budget entlastet und vermeidbare Ausgaben sparen hilft. Strenge Qualitätsrichtlinien Dass von GIN-Mitgliedsunternehmen trotz schneller Lieferfähigkeit und günstiger Konditionen extrem robuste Tragwerkskonstruktionen kommen, die weit mehr als nur die Mindestanforderungen erfüllen, stellen strenge Qualitätsmaßstäbe sicher, die für alle Nagelplattenbinderhersteller im GIN gelten. Bauholz beispielsweise, das zur Herstellung von Nagelplattenbindern verwendet werden soll, muss technisch getrocknet sein. Diese Vorgabe der Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte zielt darauf, dass die mittlere Holzfeuchte unter 20 Prozent liegt, bevor das Naturmaterial zu hochwertigen Bindern verarbeitet wird. Die technische Trocknung macht zugleich den Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln in den Gebrauchsklassen GK 0 und GK 1 überflüssig. Preiswerter aus einer Hand Da bei GIN-Mitgliedern von der gebäudespezifischen Planung bis zur Lieferung der maßgenau vorgefertigten Nagelplattenprodukte alle Arbeiten in einer Hand liegen und auf Kundenwunsch auch die Montage vom Anbieter ausgeführt oder an einen für die Montage qualifizierten externen Handwerksbetrieb vergeben wird, können die wirtschaftlichen Vorteile für den Auftraggeber unterm Strich kaum größer sein. Für Hans Werner Backes, Obmann im Marketingausschuss des GIN, zählt der Einsatz von Nagelplattenkonstruktionen zu den effizientesten Maßnahmen, um am Bau die erforderliche Qualität zu garantieren und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten. "Wer Gebäude aller Größen mit hochwertigen Dachtragwerken, Wandelementen und Zwischendecken wirtschaftlich und zeitsparend errichten will, kommt an maßgenau vorgefertigten Nagelplattenkonstruktionen kaum vorbei", resümiert der erfahrene Holzbauunternehmer. Tragwerksbinder fürs Dach Die fachwerkartige Gliederung von Nagelplattenbindern, ihre rasche Verfügbarkeit durch wettergeschützte Vorfertigung in der Halle, die schier unbegrenzte Vielfalt realisierbarer Dachformen, ferner die Möglichkeit, gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Räume von bis zu 35 m Breite freitragend zu überspannen, machen Nagelplattenbinder zu idealen Tragwerkselementen für das Dach - und zwar unabhängig davon, ob es ich um ein Flachdach, ein flach geneigtes Dach, ein Schräg-, Sattel-, Pult-, Walm- oder Mansarddach handelt. Die Möglichkeiten zur kreativen, Aufsehen erregenden Formgebung sind praktisch grenzenlos und reichen von asymmetrischen kassettenartigen Dachformen bis hin zu elliptischen Fischbauchbindern. Vorgefertigte Innen- und Außenwände Im Wandbereich - innen wie außen - kommen Nagelplattenkonstruktionen immer häufiger zum Einsatz. Zu ihren wesentlichen Vorteilen, von denen Hausbauunternehmen gerade in Zeiten des Fachkräftemangels am Bau profitieren, zählt vor allem die kurzfristige Verfügbarkeit objektspezifisch maßgenau gefertigter Innen- oder Außenwände, die vorwiegend aus Holz bestehen und mit Nagelplatten als Holzverbindungsmitteln versehen sind. Von etlichen Herstellern im GIN werden sie als werkseitig montagebereite, anschlussfertig ausgeführte Wandtafeln angeboten und just-in-time zum Verbauzeitpunkt auf die Baustelle geliefert. Der Auftraggeber kann damit zügig weiterbauen, ohne Trockenzeiten, wie man sich vom Mauerwerksbau her kennt, einhalten zu müssen. Die Wandelemente können auf Wunsch werkseitig mit ausgedämmten Gefachen oder fassadenseitig beschichtungsbereit gedämmt geliefert werden. Unverwechselbare Decken-Elemente Neben Wandtafeln, die das klassische Sortiment an Bindern für Dachtragwerke ergänzen, erfreuen sich aktuell besonders Zwischen- und Geschossdecken in Holz-Metall-Verbundbauweise zunehmender Beliebtheit. Diese Konstruktionen basieren auf Parallelträgern mit Nagelplattenstegen. Das Verbergen von Installationen hinter abgehängten Decken macht ihr Einsatz überflüssig, da sich Versorgungsleitungen aller Art in die Dämmebene der Deckenkonstruktion integrieren lassen. Die Folgegewerke Elektro und Sanitär werden mit ihrer Arbeit dadurch wesentlich schneller fertig; die Zeitersparnis beträgt durchschnittlich 30 Prozent. Gegenüber Massivquerschnitten verzeichnen Parallelträger eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 Prozent und eine Materialeinsparung zwischen 12 und 53 Prozent. Wer rechnet, kann sich eigentlich kaum noch für eine andere Deckenkonstruktion entscheiden. Für Parallelträger mit Nagelplattenstegen spricht außerdem noch ein Dutzend weiterer Vorteile: Die CE-zertifizierten Bauteile... * ...werden - ebenso wie Nagelplattenbinder - jeder einzeln objektspezifisch berechnet und statisch bemessen; * ...sind erheblich leichter als Massivholz- oder Brettschichtholzbalken; * ...ermöglichen das gebündelte Verlegen von Elektrokabeln und eine vorausberechenbare Leitungsführung für Klima- und Lüftungsanlagen sowie für die Wasserversorgung etc.; * ...können gedämmt werden (z.B. mit Zelluloseflocken oder Fasergefachdämmstoffen); * ...bilden als Deckensystem eine horizontale Installationsebene für Rohrleitungen und Kabel parallel und auch quer zur Trägerspannrichtung; * ...gewähren größtmögliche Gestaltungsfreiheit bei der Raumaufteilung im unteren und oberen Geschoss; * ...nehmen Versorgungsleitungen in die Konstruktion auf und lassen sie somit aus dem Blickfeld der Bewohner/Nutzer verschwinden; * ...bieten eine absolut ebene Beschichtungsfläche für Trockenestriche; * ...ermöglichen eine unterbrechungsfreie Trittschalldämmung, da alle Installationen in der Tragwerksebene verlegt werden können; * ...beschleunigen den Bauablauf durch maßgenaue Vorfertigung, Anlieferung aller Elemente in Verbaureihenfolge und eine im Voraus planbare Montage; * ...erleichtern Wartungsarbeiten an der TGA und ermöglichen bei Installationsschäden schnelles Auffinden von Leckagen. Bei Rohr- oder Leitungsbruch bleibt zudem die Trittschalldämmung bzw. der Bodenbelag über der Decke trocken; * ... vereinfachen die Querverlegung von Versorgungsleitungen im Vergleich zu geschlossenen Stegträgern. Weitere Informationen über das Planen und Errichten von Nagelplattenbinder-Dachtragwerken sind bei der Geschäftsstelle des GIN erhältlich: Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte e.V. und Interessenverband Nagelplatten e.V. c/o FORUM HOLZBAU, Hellmuth-Hirth-Str. 7, 73760 Ostfildern, Fon: 0711/2 39 96-67, Fax 07 11/2 39 96 66, Mail: GIN@nagelplatten.de, Web: http://www.nagelplatten.de (Ende) Aussender: GIN, Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte e.V. und Interessenverband Nagelplatten e.V.

