FRANKFURT (dpa-AFX) - Airbus-Aktien haben ihre Rekordjagd am Dienstag nach Quartalszahlen fortgesetzt. Im Pariser Handel kletterten sie bis zum Mittag um bis zu 4,54 Prozent auf 88,56 Euro und waren damit so teuer wie noch nie. Mit dem Anstieg bauten sie zudem ihr Plus der vergangenen zwölf Monate auf 63 Prozent aus - damit ist Airbus in diesem Zeitraum das Papier mit dem höchsten Plus im EuroStoxx 50.

Jüngster großer Kurstreiber war die Übernahme der Mittelstrecken-Baureihe des angeschlagenen kanadischen Konkurrenten Bombardier . Seitdem hat der Kurs rund 15 Prozent zugelegt. Nach dem Kursplus ist Airbus an der Börse fast 69 Milliarden Euro wert und damit deutlich mehr als die meisten Dax-Werte. Da der Großteil des Handels mit Airbus-Aktien in Paris stattfindet, kann das Papier aber nicht in den deutschen Leitindex aufsteigen./zb/tos

