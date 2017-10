Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Von der "Kubakrise" bis zum "langen Ende": Die Folgen 10 bis 12 der Reihe "Aufstieg und Fall des Kommunismus" blicken von Anfang der 60er Jahre bis zum Ende der Sowjetunion auf drei Jahrzehnte des Wandels. ZDFinfo sendet die abschließenden Dokumentationen dieser zwölfteiligen Reihe erstmals am Sonntag, 5. November 2017, von 20.15 bis 22.30 Uhr. Anlässlich von 100 Jahre Oktoberrevolution sind am selben Tag von 12.45 bis 17.15 Uhr in ZDFinfo die Folgen 4 bis 9 erneut zu sehen.



Folge 10 "Kubakrise und Guerillakrieg" schildert am 5. November 2017, 20.15 Uhr, wie Havanna 1962 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen Ost und West zum Schauplatz eines der gefährlichsten Momente der Geschichte wurde: Aufgrund der Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen in der Türkei und der daraufhin beschlossenen Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba war ein dritter Weltkrieg so nah wie nie zuvor.



Die 70er Jahre in der kommunistischen Einflusssphäre nimmt anschließend ab 21.00 Uhr die Folge "Stillstand und Aufbruch" in den Blick: Als Nachfolger von Walter Ulbricht versuchte Erich Honecker in der DDR den real existierenden Sozialismus zum Erfolg zu führen. Die Spannungen in den sowjetisch-chinesischen Beziehungen führten zum Zerwürfnis - und US-Präsident Nixon reiste 1972 nach China. Nach Maos Tod vier Jahre später war das Schicksal des Reichs der Mitte ungewiss. Die elfte Folge schildert auch, wie in Westeuropa reformorientierte Kommunisten nach neuen Wegen suchten, wie tschechische Intellektuelle um den Schriftsteller Vaclav Havel in der "Charta 77" ihre Rechte einforderten und in Danzig die Gewerkschaftsbewegung "Solidarnosc" einen Weg zu Veränderungen einschlug.



Ab 21.45 Uhr geht es in Abschlussfolge 12 um "das lange Ende". Die Planwirtschaft erwies sich Ende der 80er Jahre in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten als nicht reformierbar. Unter Michail Gorbatschow hatte die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken nach 1989 keine Chance, den Weg der Reformen fortzusetzen. China und Vietnam überstanden die Wende-Ereignisse in Osteuropa und werden noch immer von kommunistischen Parteien kontrolliert - allerdings hat sich die Wirtschaft in diesen Ländern den Regeln kapitalistischer Systeme unterworfen. In Nordkorea dagegen ist alles beim Alten geblieben. 100 Jahre nach der Oktoberrevolution und fast 150 Jahre nach Veröffentlichung des "Kommunistischen Manifests" geht der Film von Michael Kloft auch der Frage nach, ob die Ideen von Marx und Engels nach der Banken- und Finanzkrise, die vor zehn Jahren begann, zuletzt wieder Aufwind bekommen haben.



Die Folgen 1 bis 3 der Reihe "Aufstieg und Fall des Kommunismus" hatte ZDFinfo erstmals am 10. Februar 2017 gesendet, die Folgen 4 bis 6 am 11. April 2017 und die Folgen 7 bis 9 am 18. Juli 2017. Die Folgen 4 bis 12 werden erneut am Dienstag, 12. Dezember 2017, von 13.30 bis 20.15 Uhr in ZDFinfo ausgestrahlt.



https://presseportal.zdf.de/pm/aufstieg-und-fall-des-kommunismus/



http://ZDFinfo.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFinfo



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kommunismus



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121