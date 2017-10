Studie zeigt, dass OBI-3424 eine starke in-vivo-Wirksamkeit und Sicherheit in aus Patientenmaterial abgeleiteten Xenograft-Modellen (PDX) der T-Zell akuten lymphoblastischen Leukämie (T-ALL), die AKR1C3 exprimiert, aufweist



Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - OBI Pharma, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen aus Taiwan (TPex: 4174), präsentierte die Ergebnisse einer aus Patientenmaterial abgeleiteten Xenograft-Modellstudie (PDX) zu OBI-3424 bei T-Zell akuter lymphoblastischer Leukämie (T-ALL) im Rahmen der AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics in Philadelphia, Pennsylvania (USA).



Die Poster-Präsentation mit dem Titel "The AKR1C3-Activated Prodrug OBI-3424 Exerts Profound In Vivo Efficacy Against Preclinical Models of T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL); a Pediatric Preclinical Testing Consortium Study (http://www.obipharma.com/mdocs- posts/poster-session-obi-3424-pptc-aacr-nci-eortc-2017-oct-29/)" (AKR1C3-aktivierter Arzneivorläufer OBI-3424 zeigt fundierte In Vivo-Wirksamkeit in präklinischen Modellen der T-Zell akuten lymphoblastischen Leukämie (T-ALL); eine Studie des Pediatric Preclinical Testing Program-Konsortiums) wurde vorgetragen von Professor Richard B. Lock, PhD, Leiter des Leukemia Biology Program des Children's Cancer Institute am Lowy Cancer Research Centre in Sydney (Australien).



Die Studie wurde mit Fördermitteln (Zuschüsse CA199222 und CA199000) des National Cancer Institute (NCI) unterstützt und vom NCI Pediatric Preclinical Testing Consortium durchgeführt.



Insgesamt zeigten die Studienergebnisse, dass OBI-3424 mit einer Toxizitätsquote von nur 2,8 % bei den medikamentenbehandelten Gruppen eine gute Verträglichkeit aufwies. OBI-3424 induzierte signifikante Unterschiede in der EFS-Verteilung im Vergleich zur Kontrollgruppe bei 9 von 9 (100 %) der auswertbaren aus Patientenmaterial abgeleiteten Xenotransplantate (PDXs). T-C-Werte reichten von 17,1 bis 65,2 Tage (T/C 2,3-14,0) und objektive Reaktionen wurden in 8 von 9 PDXs (2 vollständige Reaktionen, CRs; 6 aufrechterhaltene CRs, MCRs) beobachtet. Eine signifikante Reduktion (P <0,0001) in der Knochenmarkinfiltration am Tag 28 wurde bei 4 von 6 auswertbaren T-ALL PDXs beobachtet.



Die Bedeutung von AKR1C3 bei den in-vivo-Reaktionen aller PDX zu OBI-3424 wurde unter Verwendung eines B-Zell-Vorläufers ALL PDX (ALL-11) verifiziert, der lentiviral transduziert worden war, um AKR1C3 (ALL-11/1C3) im Vergleich zu leerem Vektormanagement (ALL-11/EV) stabil zu überexprimieren. Mäuse, die mit ALL-11/1C3 transplantiert wurden, zeigten eine MCR (T-C > 37,3 Tage, T/C > 3), verglichen mit einer CR für ALL-11/EV (T-C 21,1 Tage, T/C 2,5). Die Infiltration von ALL-11/1C3-Zellen in das murine Knochenmark war am Tag 28 bei mit OBI-3424 behandelten Mäusen signifikant reduziert im Vergleich zu mit dem Vehikel behandelten Mäusen (P<0,0001), jedoch nicht bei Mäusen, die mit ALL-11/EV transplantiert waren.



Professor Richard B. Lock, PhD, Leiter des Leukemia Biology Program des Children's Cancer Institute in Australien, erklärte: "OBI-3424 ist eines der wirksamsten Medikamente, das wir in den letzten 12 Jahren gegen T-ALL im Children's Cancer Institute in Australien mit präklinischen Modellen der aggressiven ALL bei Kindern getestet haben. Wir sind unglaublich begeistert über das Potenzial von OBI-3424, die Behandlung und Lebensqualität von Patienten mit dieser aggressiven Krebsart zu verbessern und freuen uns darauf, dieses Potenzial in klinischen Studien evaluieren zu lassen."



"Wir sind bestrebt, die weitere Entwicklung von OBI-3424 voranzutreiben, um dem ungedeckten Bedarf für Krebspatienten beizukommen, die das AKR1C3-Enzym exprimieren. Darüber hinaus ist Anfang 2018 die Beantragung zur Zulassung für die klinische Prüfung (IND) für OBI-3424 bei der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) geplant", sagte Tony Yu, PhD, PharmD, Forschungsvorstand der OBI Pharma, Inc.



Informationen zu OBI-3424



OBI-3424 ist neuartiger, kleinmolekularer Arzneivorläufer und erster Vertreter dieser Klasse, der selektiv gegen Karzinome wirkt, die das AKR1C3-Enzym (aldo-keto reductase 1c3) überexprimieren, und der in Gegenwart von AKR1C3-Enzymen ein starkes DNA-Alkylierungsmittel selektiv freisetzt. Dieser selektive Aktivierungsmodus unterscheidet OBI-3424 von herkömmlichen Alkylierungsmitteln wie beispielsweise Cyclophosphamid und Ifosfamid, die nicht-selektiv wirken.



Überexpression von AKR1C3 wurde bei einer Reihe von behandlungsresistenten und schwierig zu behandelnden Krebsarten dokumentiert, darunter hepatozelluläre Karzinome (HCC), kastrationsresistenter Prostatakrebs (CRPC) und T-Zell akute lymphoblastische Leukämien (T-ALL).



Außerdem kann eine individualisierte Patientenauswahl durch Anfärbung nach AKR1C3-Überexpression mithilfe der Immunhistochemie erfolgen, um Patienten mit anderen Tumortypen zu identifizieren, die am wahrscheinlichsten auf die Behandlung mit OBI-3424 ansprechen werden. Somit bietet sich die Möglichkeit für eine optimierte und straffe klinische Entwicklungsstrategie.



OBI Pharma plant die Beantragung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA), der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten, für Anfang 2018.



OBI Pharma hält die weltweiten Rechte an OBI-3424 mit Ausnahme der folgenden Länder, in denen Ascenta Pharma Rechte besitzt: China, Hongkong, Macao, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, Malaysia, Thailand, Türkei und Indien.



Informationen zu OBI Pharma



OBI Pharma, Inc. ist ein in Taiwan ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Die Mission von OBI ist die Entwicklung und Lizenzierung neuartiger therapeutischer Wirkstoffe für ungelöste medizinische Bedürfnisse, darunter Krebswirkstoffe wie die Globo-Serie-Antigene, AKR1C3 und weitere vielversprechende Zielmoleküle. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens ist Adagloxad simolenin (früher OBI-822), eine neue Klasse aktiver Immuntherapien für metastatischen Brustkrebs. OBI entwickelt darüber hinaus aktive Immuntherapien der nächsten Generation für schwer zu behandelnde Krebsarten, darunter Lungen-, Dickdarm-, Bauchspeicheldrüsen-, Magen- und Eierstockkrebs. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Tatsachen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich, Aussagen über zukünftige klinische Studien und Ergebnisse und die zeitliche Planung solcher Studien und Ergebnisse. Derartige Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma dargelegt und erörtert, einschließlich in den von OBI Pharma bei der taiwanischen Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen.



