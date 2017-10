Der Chef des irischen Billigfliegers macht deutliche Ansagen: Er prognostiziert, dass weitere Fluggesellschaften in Europa pleitegehen werden. Ryanair meint er aber nicht - trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Monate.

Die Bilder des letzten Air-Berlin-Flugs sind noch frisch in Erinnerung, da warnt der Chef einer Fluglinie bereits vor der nächsten Pleite einer europäischen Gesellschaft. Neben Air Berlin, Alitalia und der britischen Monarch gebe es "noch andere Airlines, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken", erklärte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Dienstag. Diese dürften dem Beispiel der drei kollabierten Airlines folgen. Welche Fluggesellschaft oder gar Fluggesellschaften das sein könnte, ließ er offen. Sein eigenes Unternehmen wird er nicht meinen, und das erwarten auch Branchenexperten nicht. Den aktuell veröffentlichten Zahlen zufolge verbuchte Ryanair im vergangenen Halbjahr einen Gewinnanstieg von elf Prozent auf 1,29 Milliarden Euro.

In der Branche tobt ein heftiger Konkurrenzkampf - nicht zuletzt wegen O'Leary, der mit seiner Low-Cost-Strategie bei Ryanair einen Preiskrieg in Gang gesetzt hatte. Immer mehr Gesellschaften versuchen, immer günstigere Tickets anzubieten - und verkalkulieren sich dabei. Die Branche ist noch nicht aus den Schwierigkeiten raus, prognostiziert auch Aktienexperte Neil Wilson von ETX Capital und stimmt damit der Einschätzung von O'Leary zu. Aber Ryanair werde davon profitieren.

Seit einiger Zeit liefert sich der Ryanair-Chef O'Leary einen heftigen Schlagabtausch mit dem Konkurrenten Norwegian Air. Vor kurzem hatte der Ire erklärt, es sei "ein offenes Geheimnis, dass Monarch und Norwegian derzeit knapp bei Kasse sind und diesen Winter vielleicht nicht überleben werden", sagte er, "sie haben vier Milliarden Schulden und sie verbrennen in unglaublichem Tempo Barmittel". Norwegian ...

