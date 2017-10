Frankfurt - Der Schwerpunkt des Metzler Aktien Europa (ISIN DE0009752220/ WKN 975222) liegt überwiegend auf Aktien europäischer Unternehmen, so die Experten von Metzler Asset Management.Bankguthaben und Geldmarktpapiere könnten auch auf Fremdwährung lauten. Die Öffnung der osteuropäischen Märkte und die Restrukturierungen in Kerneuropa würden europäischen Unternehmen langfristig gute Chancen bieten. Europäische, insbesondere kontinentaleuropäische Aktien seien im internationalen Vergleich nach wie vor attraktiv bewertet. Mit einer Investition in diesen Fonds könnten Anleger von der zu erwartenden positiven Entwicklung dieses Anlagesegments profitieren.

