IRW-PRESS: Sharc International Systems Inc.: Sharc International Systems präsentiert das neueste PIRANHA-System

Sharc International Systems präsentiert das neueste PIRANHA-System

31. OKTOBER 2017, VANCOUVER, Canada -- Sharc International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FWB: IWIA) (OTCQB: INTWD) (SHARC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die internen Planungsarbeiten für das neueste PIRANHA-Abwasserwärmetauschsystem (PIRANHA HC) abgeschlossen hat.

PIRANHA HC ist ein autarkes Wärmetauschsystem, das speziell für die Wassererwärmung in Eigenheimen und für die Wohnraumklimatisierung (Heizen und Kühlen) entwickelt wurde. Mit seinem speziell konzipierten Wärmetauscher mit Direktausdehnung ist PIRANHA HC das ideale System für Mehrfamilienhäuser (50 - 200 Wohneinheiten) und eigenständige kommerzielle Anwendungen.

PIRANHA HC kann problemlos sowohl in Neubauten als auch in Renovierungsprojekten installiert werden, erfüllt die Kriterien für die Inanspruchnahme des LEED-Bonussystems und unterstützt die zahlreichen Vorteile eines fachgerecht entwickelten Abwasserwärmetauschsystems in puncto Umweltschutz und Energieeinsparung.

Während SHARCs Signatursystem PIRANHA nur zur Wassererwärmung in Eigenheimen verwendet wird, bietet PIRANHA HC mit dem Klimatisierungszusatz noch größere CO2-Reduktions- und Energieeinsparpotenziale. Egal, ob in Eingangshallen von Gebäuden, Trainingsanlagen oder Konferenzsälen, mit PIRANHA HC ist eine strategische und spezifische Raumklimatisierung möglich, ohne dass dafür zusätzliche Anlagen und Geräte benötigt werden. Das Kompaktsystem PIRANHA HC schafft zusätzliche Freiräume für Bauunternehmer und Bauherren, die so mehr Platz für Zusatzeinrichtungen zur Verfügung haben. Gleichzeitig wird die Energieeffizienz von Gebäuden verbessert.

Die Multifunktionalität von PIRANHA HC ermöglicht den Anwendern kürzere Amortisationszeiten, da das System einen Wirkungsgrad zwischen 400 und 600 % erzielt. Warmwasseraufbereitung und Raumheizung zählen zu den Preistreibern bei den Betriebskosten eines Gebäudes und PIRANHA HC arbeitet daran, diese Kosten erheblich zu senken. Dank eines robusten Designs und einer Betriebsdauer von mehr als 25 Jahren ist PIRANHA HC auf die langfristige Versorgung mit Ökoenergie ausgelegt. SHARC freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es das Unternehmen unter die Finalisten des 2018 AHR Expo Innovation Award für ökologische Gebäudeinnovation geschafft hat.

AHR Expo ist die weltweit größte Fachtagung zu den Themen Heizen, Belüften, Klimatisierung und Kältetechnik (HVACR). Mit der jährlichen Vergabe der AHR Expo Innovation Awards werden die kreativsten und originellsten Produkte, Systeme und Technologien ausgezeichnet, die jedes Jahr auf der AHR Expo präsentiert werden. Die Produkte messen sich in den folgenden Kategorien: Gebäudeautomatisierung; Kühlung; Ökobau; Heizung; Raumluftqualität; Sanitär; Kältetechnik; Software; Instrumentarium; und Belüftung. Die Auswahl der Gewinner erfolgt über eine unabhängige Fachjury aus ASHRAE-Mitgliedern, die alle Einreichungen anhand diverser Kriterien wie innovatives Design, Wert, Kreativität, Anwendung und Marktwirkung bewerten.

SHARCs PIRANHA HC hat es neben einer Elitefirma im HVACR-Markt ins Finale geschafft. Das Unternehmen erhält die Auszeichnung für seine Bemühungen, der steigenden Nachfrage nach Umwelttechnologien durch die Bereitstellung eines hocheffizienten, kompakten Geräts, das mehrere Leistungen erbringt, gerecht zu werden.

SHARC wird auf der jährlichen AHR Expo in Chicago (22.-24. Januar 2018, Stand 5097) vertreten sein.

Über Sharc International Systems Sharc International Systems ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Seine Systeme recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite unter www.sharcenergy.com oder unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com).

FÜR DAS BOARD: Lynn Mueller Chairman & Chief Executive Officer Weitere Informationen erhalten Sie über: Sharc International Systems Inc. Zach Hillhouse Tel: +1 (604) 475-7710 E-Mail: zach.hillhouse@iws-sharc.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse von SHARC könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. SHARC geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41280 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41280&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA81948 A1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA81948A1021

AXC0100 2017-10-31/12:19