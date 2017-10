BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Fusion von Großkonzernen schränkt einer Studie zufolge die Wahlfreiheit von Verbrauchern in Supermärkten ein. Die Entwicklung verursache "dramatische Beeinflussungen" bei den Konsumenten oder den Arbeitsbedingungen Beschäftigter, hieß es in der Studie der Umweltorganisation Friends Of The Earth, der Heinrich-Böll-Stiftung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die die Organisationen am Dienstag in Brüssel veröffentlichten.

"In manchen Fällen sind es nur noch zwei, drei Unternehmen, die Märkte beherrschen. Für uns ist das ein sehr besorgniserregender Trend", sagte Mute Schimpf von der Umweltorganisation. Anlass der Studie sei die bevorstehende Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto durch den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer , hieß es. Derzeit nimmt die EU-Kommission den bevorstehenden Zukauf unter die Lupe. Auch in den USA steht eine Genehmigung des Milliardendeals bisher aus./pre/DP/zb

