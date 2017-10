Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik und Unternehmen aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Japan bestätigt geldpolitischen Kurs

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren geldpolitischen Kurs wie erwartet beibehalten. Wie sie nach der Sitzung des geldpolitischen Rats mitteilte, strebt sie weiterhin eine Rendite zehnjähriger Staatsanleihen von 0 Prozent an und plant den Ankauf von Staatsanleihen für 80 Billionen Yen pro Jahr. Außerdem beließ sie den Satz für Bankeinlagen bei minus 0,1 Prozent.

Euroraum-Inflation sinkt im Oktober unerwartet

Der Inflationsdruck im Euroraum ist im Oktober entgegen den Erwartungen gesunken, was vor allem die Kerninflation betraf. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise nur noch mit einer Jahresrate von 1,4 (September: 1,5) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine unveränderte Rate prognostiziert. Die Kerninflationsrate ging auf 0,9 (1,1) Prozent zurück. Auch hier war zunächst keine Änderung erwartet worden.

Euroraum-Wirtschaftswachstum im 3. Quartal höher als erwartet

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im dritten Quartal 2017 wie erwartet etwas abgeschwächt, allerdings von einem höheren als dem bisher angenommenen Niveau. Wie Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 (zweites Quartal revidiert: 0,7) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 0,5 Prozent Wachstum vorausgesagt.

Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt deutlicher als erwartet

Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im September deutlicher als erwartet gesunken. Nach Mitteilung von Eurostat lag sie bei 8,9 (August revidiert: 9,0) Prozent. Das war die niedrigste Quote seit August 2009. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 9,0 Prozent prognostiziert. Vorläufig war für August ein Wert von 9,1 Prozent genannt worden.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im Oktober

Der am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Frankreich hat im Oktober leicht zugenommen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,2 Prozent. Im September waren es 1,1 Prozent gewesen. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,1 (September: minus 0,2) Prozent. Der nationale Verbraucherpreisindex stieg mit einer Jahresrate von 1,1 (1,0) Prozent.

Frankreichs BIP wächst im 3Q um 0,5 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Frankreich hat im dritten Quartal 2017 weiter zugelegt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent. Der Wert für das zweite Quartal wurde leicht auf 0,6 Prozent nach oben revidiert, nachdem zunächst ein Anstieg von 0,5 Prozent vermeldet worden war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 0,5 Prozent für das dritte Quartal prognostiziert.

Österreichs Aufschwung von Binnennachfrage und Außenwirtschaft getragen

Die österreichische Wirtschaft hat im dritten Quartal 2017 weiterhin von positiven Impulsen durch die Binnennachfrage und die Außenwirtschaft profitiert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Veröffentlichung berichtete. Die saison- und arbeitstagbereinigte Wachstumsrate (Kennziffer laut Eurostat-Vorgabe) betrug 0,6 Prozent. Auf Jahressicht lag das BIP im dritten Quartal um 2,6 Prozent höher.

Stimmung bei Chinas Einkäufern im Oktober etwas gedämpfter

Die chinesische Wirtschaft hat sich im Oktober mit einem etwas eingetrübten Stimmungsbild gezeigt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Nationalen Statistikbehörde nahm auf 51,6 Punkte von 52,4 im September ab. Der September-Wert war der höchste Stand seit fünf Jahren gewesen. Ökonomen hatten mit einem Wert von 51,8 Punkten gerechnet.

Japans Industrieproduktion fällt im September weniger stark als erwartet

Die japanische Industrieproduktion ist im September weniger stark gesunken als erwartet. Sie ging um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, wie das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie mitteilte. Damit fiel der Rückgang etwas geringer aus, als Ökonomen mit 1,5 Prozent prognostiziert hatten. Im August hatte sich die Industrieproduktion noch um 2,0 (vorläufig 2,1) Prozent erhöht.

Schweizerische Nationalbank mit Rekordgewinn im 3. Quartal

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im dritten Quartal 2017 dank einer deutlichen Abwertung des Schweizer Franken mit 32,5 Milliarden Franken einen Rekordgewinn erzielt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum standen hier lediglich 7,4 Milliarden Franken zu Buche. In den ersten neun Monaten summierte sich der Gewinn auf 33,7 Milliarden Franken.

Banken fragen weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,995 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 34 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 2,3 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Grüne entscheiden am 25. November über Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

Die Grünen wollen am 25. November über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU und FDP entscheiden. Für diesen Tag wurde eine Bundesdelegiertenkonferenz in Berlin einberufen, wie die Grünen am Montagabend mitteilten. Weiter hieß es: "Am Ende heißt es dann bei uns Grünen: Basis ist Boss."

Russische Manipulationen im US-Wahlkampf offenbar weitaus stärker als angenommen

Die russischen Manipulationsversuche im Internet, um Einfluss auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zu nehmen, sind offenbar weitaus stärker gewesen als bislang angenommen. Das Onlinenetzwerk Facebook geht laut US-Medienberichten von Montag (Ortszeit) davon aus, dass zwischen 2015 und 2017 bis zu 126 Millionen Nutzer in den USA von russischen Quellen veröffentlichte Kommentare, Berichte und andere Inhalte erhielten.

Russland weist Vorwurf der Einmischung in US-Wahlkampf erneut zurück

Die russische Regierung hat erneut Vorwürfe einer Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zurückgewiesen. Es gebe "nicht einen einzigen Beweis" für eine russische Einflussnahme, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag. Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, sich im vergangenen Jahr in den US-Wahlkampf eingemischt zu haben, um dem Republikaner Donald Trump zum Sieg über seine demokratische Rivalin Hillary Clinton zu verhelfen.

Syrer in Schwerin wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen

Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne ist in Schwerin ein 19-jähriger Syrer festgenommen worden. Yamen A. sei "dringend verdächtig", einen "islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben", teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Dienstag mit. Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gebe es aber bislang nicht.

Katalanenführer Puigdemont sucht juristischen Beistand in Brüssel

Angesichts des ihm drohenden Verfahrens wegen "Rebellion" hat der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont juristischen Beistand in Brüssel gesucht. Der belgische Anwalt Paul Bekaert sagte am Montag im flämischen Fernsehsender VRT, er habe persönlich mit Puigdemont gesprochen. Dieser sei aber nicht in Belgien, um Asyl zu beantragen. Zuvor hatte die spanische Justiz die Anklage gegen den Katalanen eingeleitet.

China und Südkorea wollen Beziehungen wieder normalisieren

China und Südkorea wollen ihre Beziehungen wieder normalisieren. Das teilten die Außenministerien beider Länder am Dienstag zeitgleich mit. Die Beziehungen zwischen Peking und Seoul sind angespannt, seit sich Südkorea vor mehr als einem Jahr für die Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems zum Schutz vor potenziellen Angriffen aus Nordkorea entschieden hatte.

Scout24-AR-Mitglieder Langheim und Vento Bosch legen Ämter nieder

Thorsten Langheim und Vicente Vento Bosch haben ihre Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats der Scout24 AG niedergelegt. Dieser Schritt erfolgt nach dem Ausstieg der Deutschen Telekom bei dem im SDAX notierten Betreiber von Online-Marktplätzen. Langheim fungiert für die Deutsche Telekom als Generalbevollmächtigter Group Corporate Development und Vento Bosch als CEO der Deutsche Telekom Capital Partners.

Siemens Gamesa soll über 310 Windenergieanlagen in die USA liefern

Siemens Gamesa soll für fünf Projekte in den USA über 310 Windenergieanlagen liefern. Diese Windenergieanlagen unterschiedlicher Bauart hätten eine Gesamtleistung von 784 Megawatt, wie die spanische Windenergie-Tochter von Siemens mitteilte. Damit würden die fünf Onshore-Windkraftwerke eine Energiemenge produzieren, die den Strombedarf von fast 240.000 US-Haushalten deckt. In den USA sind derzeit über 9.000 Windenergieanlagen von Siemens Gamesa in Betrieb.

Airbus verdient deutlich mehr - Prognose bestätigt

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 31, 2017 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.