Ab 2. bis 5. November präsentieren sich über 100 Aussteller aus

den Bereichen Kulinarik, Wohndesign und Wohnaccessoires in der Halle

2 der Messe Basel - so viel wie noch nie. Darunter zahlreiche

Manufakturen und Newcomer aus der Schweiz und den angrenzenden

Regionen, deren Produkte sich durch Authentizität, handwerkliche

Herstellung und hohe Qualität auszeichnen.



Die Basler Feinmesse verzeichnet dieses Jahr einen

Ausstellerzuwachs von über 40%. Dies ist in erster Linie auf neue,

thematisch gebündelte Inhalte zurückzuführen. So präsentiert sich im

neuen Bereich «Welt der Spirituosen» auf über 1'000m2 eine

hochwertige Vertretung mit 22 Herstellern und Händlern von

Spirituosen wie Whisky, Gin, Rum, Wodka, Edelbrände, Armagnac sowie

Liköre. Eine angrenzende Cocktail Lounge lädt zum gemütlichen

Afterwork-Treff ein.



Eine Vielfalt an Bierspezialitäten von mehr als einem Dutzend

Craft Brauereien können auch dieses Jahr im «Treffpunkt Biergenuss»

entdeckt werden. «Bereits im Sommer waren wir ausgebucht», so

Messeleiterin Christina Urhahn über die erfreulich grosse Resonanz

unter den Brauereien, welche in diesem Jahr sogar aus der Romandie

den Weg nach Basel finden.



Basler Weinmesse



Noch bis 5. November findet parallel die Basler Weinmesse statt.

Rund 130 kompetente Weinfachhändler und Winzer bieten Einblick in die

Vielfalt von rund 4000 Weiss-, Rosé-, Rot- und Schaumweinen aus aller

Welt. Erfreulich ist die hohe Teilnahme von Kleinproduzenten aus fünf

europäischen Ländern, welche an ausgewählten Tagen am

Gemeinschaftsstand der Kleinwinzer vertreten sind.



