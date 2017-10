Basel - Die Europäische Zentralbank (EZB) kündigte an, ihre Anleihekäufe ab Januar 2018 auf EUR 30 Mia. pro Monat zu reduzieren, so Florian Weber, Fixed Income Stratege bei der Bank J. Safra Sarasin AG.Das Programm sei ohne festes Enddatum um weitere 9 Monate verlängert worden. Angesichts der Marktreaktion sei nach Meinung der Analysten der EZB gelungen, den Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm zu beginnen, ohne ein weiteres "Taper Tantrum" zu verursachen. Dennoch würden die Analysten glauben, dass die Realität des Ausstiegs aus der starken monetären Unterstützung der letzten Jahre mit der Zeit in den Markt einsickern werde. Die Bilanzausweitung der Zentralbanken dürfte von rund USD 2 Bio. Ende 2017 auf USD 0,6 Bio. Ende 2018 fallen.

