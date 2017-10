Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine Frau geht ihren Weg im Einsatz für die Gemeinschaft des kleinen Örtchens Wildegg: Christine Eixenberger ist an den Sonntagen, 5., und 12. November 2017, 20.15 Uhr, wieder in der Titelrolle der ZDF-Herzkino-Reihe "Marie fängt Feuer" zu sehen. An ihrer Seite spielen im Ensemble Stefan Murr, Wolfgang Fierek, Saskia Vester, Katharina Müller-Elmau, Sylta Fee-Wegmann, Gabriel Raab und andere. Regie führte Hans Hofer.



Im dritten Film der Reihe, "Alleine war gestern", trifft Marie nach einem Feuerwehreinsatz auf Pferdebesitzerin Luisa (Katharina Thalbach). Der Witwe fehlt das Nötigste, um ihr Leben zu bestreiten. Marie will die stolze Frau unterstützen - und stößt dabei auf Widerstand. Zu allem Überfluss trifft die junge Frau in München auf ihren Ex-Freund Philipp (Julian Looman).



Um "Nichts als die Wahrheit" geht es im vierten Film: Feuerwehrmann Gerhard (Ferdinand Dörfler) erscheint nicht zum Einsatz. Seine Frau Camilla (Bettina Mittendorfer) liegt im Krankenhaus. Die Diagnose Krebs halten Camilla und Gerhard vor ihren Kindern geheim. Marie versucht, dem Ehepaar zu helfen, und bittet Daniel (Jonas Holdenrieder), den Sohn ihres Freundes, als Babysitter einzuspringen.



https://presseportal.zdf.de/pm/marie-faengt-feuer-1/



https://herzkino.zdf.de



http://twitter.com/ZDFPresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/herzkino



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/mariefaengtfeuer



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121