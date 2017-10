Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagmittag fester. Der Leitindex SMI hat sich dabei nach einem gehaltenen Start im Verlauf des Vormittags klar ins Plus vorgearbeitet. Insbesondere die Pharmaschwergewichte und Finanzwerte haben klar anzogen. Deutliche, aber unterschiedliche Bewegungen zeigen sich derweil bei Einzelwerten nach Quartalszahlen.

Die Stimmung werde derzeit von stabilen Konjunkturdaten und guten Unternehmenszahlen gestützt, heisst es im Markt. Demgegenüber seien mögliche Störfeuer, wie etwa die Katalonienkrise, in den Hintergrund getreten. Bestätigung für die stabile Konjunktur lieferten positive Daten von der Industrieproduktion in Japan ober dem Wirtschaftswachstum in der Eurozone. In Deutschland wird wegen eines Feiertages nicht gehandelt, so dass Impulse von dieser Seite ausbleiben. Am Nachmittag werden in den USA der Chicago PMI und Daten zum Konsumentenvertrauen veröffentlicht, was hierzulande nochmals Impulse auslösen könnte.

Der SMI gewinnt um 11.50 Uhr 0,56% auf 9'227,32 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) notiert 0,39% fester auf 1'502,33 Stellen, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,51% auf 10'583,41 Zähler steigt. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Plus, fünf im Minus und zwei (Kühne+Nagel, Richemont) unverändert.

Spitzenreiter bei den Blue Chips sind ABB (+2,1%, 25,77 CHF), die von Analystenbewertungen getrieben werden. Goldman Sachs hat die Einstufung auf "Buy" von "Neutral" angehoben ...

