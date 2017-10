Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben ihre Aufwärtstendenz der vergangenen Handelstage am Dienstag fortgesetzt. Händler verwiesen auf die leichte Entspannung der politischen Lage in Katalonien. Positive Impulse gab der nach aktuellen Inflationsdaten für die Eurozone etwas nachgebende Eurokurs zum US-Dollar. Ein schwächerer Euro macht die Exporte der Unternehmen aus dem Euroraum lukrativer. Unternehmensseitig wurde das Marktgeschehen von der Bekanntgabe neuer Quartalszahlen geprägt, die überwiegend positiv ausfielen.

Der EuroStoxx 50 stieg zuletzt um 0,24 Prozent auf 3671,03 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,19 Prozent auf 7501,76 Punkte zu. Der französische CAC-40 gewann 0,11 Prozent auf 5499,41 Punkte.

In Spanien stieg der Ibex 35 um 0,76 Prozent. Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte und abgesetzte Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, ist nach Belgien geflohen. Unklar blieb zunächst, ob der Katalane in Belgien Asyl beantragen will. Die spanische Staatsanwaltschaft hatte am Montag Anklage gegen Puigdemont und weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung erhoben.

Bei den Einzelwerten zeigten sich Airbus-Titel mit einem Kursplus von zuletzt 4,4 Prozent auf 88,44 Euro in starker Form. Zuvor hatten sie mit 88,56 Euro ein weiteres Rekordhoch markiert. Im dritten ...

