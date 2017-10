NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will die Krankenhaus-Finanzierung in NRW auf neue Füße stellen. "Der in der Vergangenheit klaren Unterfinanzierung der NRW-Krankenhäuser können wir nur mit Strukturveränderungen begegnen, die zu mehr Qualität führen", sagte Laumann der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).

"Künftig soll daher neben der Pauschalförderung auch eine zielgerichtete Einzelförderung etabliert werden." Laumann will in NRW Krankenhausverbünde fördern, die Behandlungsschwerpunkte unter sich aufteilen. Dazu will der NRW-Gesundheitsminister die bisherige Pauschalfinanzierung der NRW-Krankenhäuser um Einzelzuweisungen ergänzen, die den Aufbau solcher Behandlungsschwerpunkte belohnen. "Die neue Einzelförderung soll auch den Aufbau der angestrebten Schwerpunkt-Behandlungszentren unterstützen."

Zugleich sagte Laumann, dass er die Kommunen in NRW bei der Krankenhausfinanzierung auch weiterhin in der Pflicht sieht: "Die Gemeinden profitieren durch die flächendeckende Gesundheitsversorgung und die Arbeitsplätze der Krankenhäuser. Eine Beteiligung der Städte und Gemeinden ist daher sinnvoll", sagte Laumann der Zeitung.