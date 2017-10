IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid erhält vorläufiges Patent für Hanf-Proteinisolat vom amerikanischen Patentamt

VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, 31. Oktober 2017 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich, den Erhalt eines vorläufigen Patents vom amerikanischen Patentamt für ein Hanf-Proteinisolat bekanntgeben zu können, das über dem Gehalt von derzeit auf dem Markt erhältlichen Hanfproteinen liegt.

Naturally Splendid fokussiert weiterhin auf innovative Technologien und Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis. Das Unternehmen nahm bereits Gespräche mit weltweiten Nahrungsmittelherstellern und Lieferanten von Inhaltsstoffen für das neue Hanf-Proteinisolat auf. Muster der neuen Hanf-Proteinisolate werden diesen B2B-Kontakten zeitnah zukommen.

In Übereinstimmung mit einem Artikel, der am 22. September 2017 von Research and Markets veröffentlicht wurde, erreichte der weltweite Proteinmarkt auf Pflanzenbasis im Jahr 2016 8,35 Milliarden US$ und wird bis 2022 auf 14,22 Milliarden US$ geschätzt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9% für den prognostizierten Zeitraum.

Der CEO von Naturally Splendid, Dave Eto, kommentierte, Das vorläufige Patent für Hanf-Proteinisolat ist eine Anerkennung für unsere vorhergehende Arbeit mit HempOmega IP und den Schutz der beiden Hauptbestandteile für die Verarbeitung von Hanfsamen. Hanfprotein ist das am besten bekömmliche Pflanzenprotein der Erde. In Übereinstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation stellt das Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 das perfekte Gleichgewicht für die menschliche Gesundheit dar. Das gibt NSE den Vorteil gegenüber verarbeitenden Unternehmen, die nach Wegen suchen, um ihre nachgelagerten Hanfinhaltsstoffe zu vermarkten. Außerdem wird der derzeitige weltweite Trend im Nahrungsmittelkonsum bestimmt durch den reduzierten Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten, wertorientierten Konsum und zunehmenden Vegetarismus/Veganismus. Mit diesem unverkennbarem Trend zu einer weltweiten pflanzenbasierten Ernährung repräsentiert Hanf mit seinem hohen Nährwert die nächste tragbare Proteinquelle.

Neben dem bestehenden Produkt, Produktions- und Vertriebssynergien, die zur kürzlich erfolgten Akquirierung von Prosnack seitens Naturally Splendid führten, die Gelegenheit zur Markteinführung von Riegeln und Getreideprodukten mit HempOmega und jetzt das neue Hanf-Proteinisolat, waren eine treibende Kraft für die Entscheidung. Diese Produkte können unter den Markennamen ElevateMe und NATERA geführt und auch vielen unserer Kunden mit Eigenmarke als einzigartiger Bestandteil angeboten werden, derihre Produktangebote von den derzeit angebotenen traditionellen Zusammensetzungen unterscheidet.

Der Präsident von Naturally Splendid, Craig Goodwin, sagt Die globalen Trends zu pflanzenbasierten Inhaltsstoffen und Produkten nehmen weiterhin zu. Wir beabsichtigen, diesen starken Trend zu gesünderen Produkten zu vermarkten. Kürzlich hat zum Beispiel Cargill, das weltweit größte private Nahrungsmittel- und Agrarunternehmen seine letzten amerikanischen Tiermastbetriebe verkauft, um in pflanzenbasierte Proteine zu investieren. Konsumenten fragen zunehmend und mehr denn je nach sauberen, pflanzenbasierten Inhaltsstoffen und Nahrungsmittelangeboten, vor allem aufgrund zunehmender Kenntnisse und des immer stärkeren Interesses an Tierschutz und den Auswirkungen infolge von Fleischkonsum. Bedenken aufgrund hoher Antibiotika- und Hormonanteile in tierischen Produkten, neben Berichten, die den Verzehr von Fleisch mit Krebs in Verbindung setzen, bringen immer mehr Verbraucher dazu, Fleisch nicht mehr als ideale Proteinquelle anzusehen. Diese Trends schaffen bedeutende Chancen für Naturally Splendid und die von uns entwickelten Omega- und Proteininhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis.

One Green Planet, ein Verlag für digitale Medien der monatlich Millionen Millennials erreicht, machte folgende Beobachtungen in Bezug auf wachsende Chancen zugunsten einer pflanzenbasierten Ernährung. Naturally Splendid beabsichtigt, weiterhin auf die unten angeführten Trends zu setzen.

1. Fleischverzehr verzeichnet Rückgang Kürzlich durchgeführte Studien haben gezeigt, dass circa ein Drittel der Amerikaner immer häufiger Fleisch von ihrem Teller verbannen. Nach Aussagen des U.S. Department of Agriculture ging 2015 der jährliche Prokopfverbrauch von rotem Fleisch in den USA im Vergleich zu den letzten zehn Jahren mit 50,5 Kg um 15% Prozent zurück. Ein Drittel weniger im Vergleich zu den frühen 1970er Jahren, als der Prokopfverbrauch jährlich bei 75 Kg lag. Diese Trends gehen auf Menschen zurück, die umfassende Erkenntnisse gewonnen haben, wie Ernährungsgewohnheiten ihre Gesundheit beeinflussen, Kenntnisse im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Hormonen und Antibiotika für die Fleischherstellung besitzen, die Tierbehandlung in Mastbetrieben kennen und wissen, welche realen Auswirkungen die Entscheidung, wie wir uns ernähren, auf unseren Planeten hat. Zusätzlich zu einigen kürzlich durchgeführten Studien, die die gesundheitlichen Auswirkungen von Fleisch sowie die Folgen für die Umwelt hervorheben, haben Experten des amerikanischen Instituts für Krebsforschung, der beratende US-amerikanische Ausschuss für Ernährungsrichtlinien im Jahr 2015, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), neben anderen, als Lösung für die Gesundheits- und Umweltkrise, welcher die Nation gegenübersteht, eine Reduzierung des Fleischverzehrs nahegelegt. 2. Milchprodukteverzehr verzeichnet Rückgang Angetrieben von einer veränderten Wahrnehmung der Verbraucher hinsichtlich der Bedeutung von Milchprodukten für die Knochenentwicklung, Bedenken in Bezug auf Hormone und Antibiotika, zunehmend auftretende Milchallergien, steigende Milchpreise sowie die Popularität von pflanzlicher Milch, ging der Prokopfverbrauch seit Mitte der 1970er Jahre stetig um bis zu 25% zurück. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums trinken Amerikaner heute im Durchschnitt 37% weniger Milch als 1970. Das ist eine erstaunliche Tatsache. Was konsumieren sie stattdessen? Pflanzenbasierte Alternativen 3. Werteorientierter Einkauf

Amerikanische Verbraucher (mit einem riesengroßen Anteil von 87 Prozent) möchten Nahrungsmittel der Marken kaufen, die eine positive soziale Wirkung haben und umweltverträglich sind; dabei sind die meisten bereit, mehr Geld für solche Produkte auszugeben. Die Verbraucher beginnen auf Transparenz zu achten, nicht nur in Bezug auf die Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln, sondern auch was die Lieferkette betrifft. Sie suchen nach Marken, die eine authentische Mission haben und effektiv die Auswirkungen ihrer Produkte berücksichtigen. Unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs natürlicher Ressourcen sind pflanzenbasierte Produkte grundsätzlich besser für den Planeten und die meisten Marken zögernnicht, ihre Werte auf den Verpackungen zum Ausdruck zu bringen, was sie in den Augen des Verbrauchers noch attraktiver macht.

4. Die Macht der Millennials Die Millennials sind derzeit eine der stärksten Verbrauchergruppen in den USA. Nahezu 25 Prozent der Bevölkerung gehören zu diesem Generationensegment. Schätzungen zufolge verfügen sie über mehr als 1 Billion Dollar Kaufkraft. 2017 wird diese Generation die Baby Boomer übertreffen. Die Millennials haben als Verbrauchergruppe erkannt, dass ihre Entscheidungen in Bezug auf die Ernährung eine reelle Auswirkung auf Gesellschaft und Umwelt haben und sie sind große Verfechter des bewussten Einkaufs. Einer von 10 Millennials ist Vegetarier oder Veganer; sie sind tonangebend beim Trend des amerikanischen Verbrauchermarktes in Bezug auf die Nachfrage von mehr Alternativen auf Pflanzenbasis. Millennials sind zunehmend an veganischer Küche interessiert, mehr als 60 Prozent verzehren Alternativen zum Fleisch. Über Naturally Splendid Enterprises Ltd. Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

· POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Anlage (in Gemeinschaftsbetrieb von NSE (51 %) und POS Holdings (49 %)) ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

· NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

· Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

· Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

· PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

· NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

· NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors: Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41281 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41281&tr=1

