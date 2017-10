BRÜSSEL/MADRID (dpa-AFX) - Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont will in Belgien kein politisches Asyl beantragen. Das erklärte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Brüssel./reu/DP/tos

