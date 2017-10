Wallisellen (ots) -

- Naturereignisse sorgten bislang für Schadenaufwand von rund CHF

54 Mio.

- Intensivste Unwettersaison seit vier Jahren, aber im

langjährigen Durchschnitt

- Kantone Tessin, Bern und Aargau waren besonders betroffen

- Hagel und Überschwemmungen sorgten für die grössten Schäden

- Höchstzahl: Allianz Suisse organisierte in diesem

Jahr 13 Hagel-Drive In



Tennisballgrosse Hagelkörner, extreme Niederschläge, überschwemmte

Strassen und Keller: Die diesjährigen Unwetter haben in vielen Teilen

der Schweiz zum Teil Bilder der Verwüstung hinterlassen. Allein die

Allianz Suisse registrierte bis Ende Oktober rund 17'500 Schadenfälle

mit einem Gesamtschadenaufwand von rund CHF 54 Mio. - so viel, wie

seit vier Jahren nicht mehr. Besonders betroffen waren dabei die

Kantone Tessin, Bern und Aargau.



Der Sommer 2017 zeigte sich oftmals von der guten, häufig aber

auch von der schlechten Seite: Hitzeperioden mit schwülheisser Luft

wurden immer wieder von teils kräftigen Gewittern unterbrochen. Diese

extremen Wetterlagen spiegeln sich auch in den Schadenstatistiken der

Allianz Suisse wider: Mit rund 17'500 Schadenfällen verzeichnete die

Allianz so viele, wie seit vier Jahren nicht mehr - allerdings waren

die vergangenen Jahre auch relativ schadenarm, so dass der Sommer

2017 sich im langjährigen Durchschnitt bewegt, was die

Schaden-belastung anbelangt.



Die teuersten Einzelereignisse



Bemerkenswert in diesem Jahr war allerdings die Tatsache, dass die

Unwetter in der Regel lokal begrenzt waren, dafür aber zum Teil

ungewöhnlich heftig ausgefallen sind. Das schadenintensivste

Einzelereignis war dabei das Unwetter am 8. Juli im Mittelland, wo

zum Teil mehr als 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fielen und

schwere Überschwemmungen vor allem in Zofingen grosse Schäden

verursachten. Insgesamt schlug das Unwetterereignis bei der Allianz

Suisse mit rund CHF 8,0 Mio. zu Buche, davon entfielen rund drei

Viertel auf die Region Zofingen. Nur knapp dahinter lag der

Hagelsturm vom 6. August, der mit rund CHF 7,1 Mio. das zweitteuerste

Einzelereignis darstellte und vor allem im Tessin schwere Schäden

verursachte (rund CHF 6,0 Mio.). Mit etwas Abstand folgt auf dem

dritten Rang der Hagelzug in Thun mit einem Schadenaufwand von rund

CHF 5,3 Mio.



Werden alle Unwetterschäden in Betracht gezogen, so wüteten die

Unwetter in diesem Jahr besonders heftig im Tessin (Schadenaufwand

CHF 10,5 Mio.), gefolgt vom Kanton Bern (rund CHF 7,3 Mio.) und dem

Kanton Aargau (rund CHF 7,0 Mio.). Am wenigsten betroffen waren am

anderen Ende der Skala die Kantone Appenzell Innerrhoden (rund CHF

8'600), Nidwalden (CHF 34'000) und Glarus (CHF 55'000). Bezogen auf

die Unwetterart zeigte sich wieder einmal, dass Hagel die grössten

Schäden verursacht (rund CHF 29 Mio.), die Schäden aus

Überschwemmungen betrugen rund CHF 13 Mio.



Höchstzahl an Hagel-Drive In



Da bei Hagelzügen Autos besonders häufig in Mitleidenschaft

gezogen werden, organisiert die Allianz Suisse bei grossen

Ereignissen so genannte Hagel-Drive In, in denen Kunden ihre

Fahrzeuge geschulten Experten vorführen können. Insgesamt kamen in

der diesjährigen Unwettersaison 13 Hagel-Drive In zum Einsatz - so

viele wie noch nie. Auch das ist ein Spiegelbild der heftigen lokalen

Unwetter. "Zudem waren unser Hagel-Drive In und unsere Experten von

Anfang Juni bis Ende September quasi durchgehend im Einsatz", blickt

Markus Deplazes, Leiter Schaden der Allianz Suisse, zurück. In den

vergangenen Monaten begutachteten die Allianz-Experten rund 4'000

Fahrzeuge. Erstmals getestet wurde dabei Mitte Juni in Spiez auch

der Einsatz eines Hagelscanners, der den Schadenprozess für die

Kunden erheblich beschleunigt und vereinfacht. In wenigen Minuten

erhielten die Kunden dank der neuesten Technologie ein präzises

Schadenbild ihres Fahrzeugs inklusive einer entsprechenden

Kalkulation der Schadenhöhe. "Unsere Kunden waren davon sehr angetan,

die Begutachtungszeit hat sich dadurch halbiert. Ob wir solche

Scanner auch zukünftig einsetzen, analysieren wir derzeit noch. Aber

der Technologie gehört sicherlich die Zukunft", ist Deplazes

überzeugt.



