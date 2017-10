Wien - Die State Street Corporation hat Michelle Grundmann in ihr Frankfurter Team geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde ab Februar als Leiterin des Bereichs Global Services für die Regionen Kontinental- und Südeuropa verantwortlich zeichnen.Grundmann verfüge über knapp 30 Jahre Branchenerfahrung und fundierte Kenntnisse des europäischen Marktes. Zuletzt sei sie bei J.P. Morgan beschäftigt gewesen, wo sie als Leiterin der Investor Services für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig gewesen sei. Davor habe sie Führungspositionen bei der Bank of New York Mellon, der Chase Manhattan Bank, bei Merrill Lynch Investment Management und der Bankers Trust Company of New York innegehabt.

