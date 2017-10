Wien - Das Haftungsdach BN & Partners Capital hat in den zurückliegenden zwölf Monaten im Bereich Fonds-Advisory das bislang stärkste Wachstum seit dem Start des Geschäftsbereichs im Jahr 2008 verzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell".Zwischen September 2016 und September 2017 sei das Volumen der betreuten Private-Label-Fonds von 451 Millionen Euro auf knapp 800 Millionen Euro gewachsen. Dies entspreche einem Plus von 77 Prozent. Die Anzahl der über BN & Partners beziehungsweise die Vermögensverwaltungs-Schwestergesellschaft Reuss Private Deutschland mandatierten Fonds sei im selben Zeitraum von 20 auf 24 gestiegen. Das melde die in Frankfurt ansässige Gesellschaft.

