Das Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) erhielt am 25. Oktober 2017 bei den 69. jährlichen Engineering Emmy Awards einen Engineering Emmy für die Entwicklung von HEVC/H.265



Boston (ots/PRNewswire) - HEVC Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter des HEVC/H.265 Videostandards, gratuliert JCT-VC zum Engineering Emmy für die Entwicklung des High Efficiency Video Coding (HEVC/H.265). Die Auszeichnungen mit den Engineering Emmys, die am Mittwoch, 25. Oktober im Loews Hollywood Hotel vergeben wurden, würdigen "technische Entwicklungen, welche vorhandene Methoden wesentlich verbessern und Innovationen welche die Übertragung, Aufzeichnung und den Empfang von TV wesentlich beeinflussen".



In den Worten der Television Academy hat die "Entwicklung von HEVC die effiziente Bereitstellung von UHD-Inhalten (Ultra-high Definition) in einer Reihe von Kanälen ermöglicht. Diese neue Kodierung zur Kompression wurde/wird von sämtlichen UHD-Fernsehkanälen übernommen, darunter terrestrisch, Satellit, Kabel, Glasfaser und drahtlos, wie auch von sämtlichen UHD-Empfangsgeräten, darunter Fernseher, Tablet-PCs und Mobiltelefone." Details sind auf der Website der Television Academy zu finden: https://www.emmys.com/news/awards-news/engineering-awards-170927.



"Dieser Emmy ist die verdiente Anerkennung des enormen Erfolgs, den die HEVC/H.265-Technik darstellt, des umwälzendes Wertes der HEVC/H.265-Technik für die Branchen der Unterhaltungselektronik und des Entertainments und ist eine weitere wichtige Anerkennung, dass HEVC/H.265 der Videocodec der Zukunft ist", sagte Peter Moller, CEO von HEVC Advance. "Wir ziehen den Hut vor der gesamten Gruppe von JCT-VC und allen Personen und Firmen, die an der Entwicklung von HEVC/H.265 teilhatten."



Über JCT-VC



JCT-VC ist eine Gruppe von Technikern der Video Coding Experts Group (VCEG) von International Telecommunication Union (ITU) und Moving Picture Experts Group (MPEG), der International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC) zur Entwicklung des High Efficiency Video Coding.



Über HEVC Advance LLC



HEVC Advance ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das zur Entwicklung, zur Verwaltung und zum Management eines Patentpools für die Lizenzierung der für HEVC/H.265 wesentlichen Patente gegründet wurde. HEVC Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus für patentierte HEVC-Technik. Weitere Informationen über HEVC Advance erhalten Sie unter https://www.hevcadvance.com



