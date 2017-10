Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



- Brandaktuelle Daten weisen auf rasche Verbesserung der

Symptombeurteilung aus Patientensicht bei Patienten mit

Unverträglichkeit oder Resistenz gegenüber Anti-TNF-Therapien

- Weitere präsentierte Daten sprechen für eine Erhaltungstherapie mit

Ustekinumab, unabhängig vom klinischem Ansprechen 8 Wochen nach

Therapiebeginn



Janssen-Cilag International NV ("Janssen") hat heute neue,

brandaktuelle Daten aus der UNITI-1-Studie veröffentlicht. Bei dieser

Studie wird die Verbesserung der Symptome bei Patienten mit Morbus

Crohn in den ersten 2 Wochen nach einer intravenös verabreichten

STELARA®-(Ustekinumab-)Dosis untersucht.[1] Die auf der 25. United

European Gastroenterology Week (UEGW 2017) präsentierte Daten zeigten

eine Verbesserung der Symptombeurteilung aus Patientensicht bereits 1

Tag nach intravenös verabreichtem Ustekinumab sowie an Tag 8 und

darüber hinaus gegenüber Placebo.[1]



"Die Symptome von Morbus Crohn sind für viele Patienten sehr

belastend. Daher ist es wichtig, dass eine rasch wirksame Behandlung

gefunden wird, um diese Krankheitslast zu reduzieren. Diese neuen

Ergebnisse aus der UNITI-1-Studie sind ermutigend. Sie zeigen eine

Verbesserung der Symptombeurteilung aus Patientensicht bei

zahlreichen Patienten, die an Morbus Crohn leiden und mit Ustekinumab

behandelt werden, nach nur 1-2 Wochen", sagte Professor William

Sandborn, University of California San Diego, USA.



Bei dieser Analyse der UNITI-1-Studie wurden Patienten mit

moderatem bis schwerem aktivem Morbus Crohn und Unverträglichkeit

oder Resistenz gegenüber Anti-TNF-Therapien betrachtet. Patienten

erhielten in Woche 0 (Baseline) eine intravenös verabreichte

Ustekinumab-Dosis (130 mg oder ~6 mg/kg) oder Placebo. Die

Verbesserung der Symptome wurde anhand des CDAI (Crohn's Disease

Activity Index, Therapiebeurteilung aus Patientensicht) beurteilt;

drei Komponenten wurden gemessen: Tageshäufigkeit von dünnflüssigem

Stuhl (SF), Unterleibsschmerzen (AP) und allgemeines Wohlbefinden

(GWB). Patienten dokumentierten ihre CDAI-Daten in Tagebüchern ab

Woche 0. So konnten die Prüfer ermitteln, wann sich bei den Patienten

die erste Verbesserung der Symptome einstellte.[1]



Die Analyse zeigte eine Verbesserung der Symptombeurteilung aus

Patientensicht bei 19,6 % der Patienten, die mit ~6 mg/kg, und 17,6 %

der Patienten, die mit 130 mg intravenös verabreichtem Ustekinumab

behandelt wurden (Verbesserung bei SF- und AP-Scores von mindestens

50 Punkten) innerhalb von 7 Tagen. Nach 14 Tagen meldeten 29,3 % bzw.

31,4 % der Patienten aus den ~6 mg/kg bzw. 130 mg

Ustekinumab-Behandlungsarmen eine nennenswerte Verbesserung der

Symptome (p<0,05 bzw. p<0.01).[1]



Janssen präsentierte zudem neue Daten aus einer Analyse des

UNITI-Programms, das die Wirksamkeit von Ustekinumab nach 16 Wochen

bei Patienten untersucht, die nach 8 Wochen auf die

Ustekinumab-Therapie angesprochen bzw. nicht angesprochen hatten.[2]

Die Daten zeigten ein Ansprechen von 37,6 % bzw. 60,5 % der 219

Patienten, die in UNITI-1 bzw. UNITI-2 nicht auf die intravenöse

Ustekinumab-Induktionstherapie (~6 mg/kg) angesprochen hatten, in

Woche 16, d. h. 8 Wochen nach der ersten subkutan verabreichten

Ustekinumab-Erhaltungsdosis von 90 mg.[2]



Bei Patienten, die in UNITI-1 eine intravenöse Induktionsdosis von

6 mg/kg erhalten hatten, lag die Ansprech- bzw. Remissionsrate nach 8

Wochen bei 37,8 % bzw. 20,9 %. Nach 16 Wochen erhöhte sie sich auf

47,4 % bzw. 24,1 % (8 Wochen nach der ersten subkutan verabreichten

Ustekinumab-Erhaltungsdosis von 90 mg). Bei Patienten, die in UNITI-2

eine intravenöse Induktionsdosis von 6 mg/kg erhalten hatten, lag die

Ansprech- bzw. Remissionsrate nach 8 Wochen bei 57,9 % bzw. 40,7 %.

Nach 16 Wochen erhöhte sie sich auf 73,7 % bzw. 55,5 %.[2]



Die häufigsten Nebenwirkungen in den kontrollierten Phasen der

klinischen Studien zu Ustekinumab an erwachsenen Patienten mit

Psoriasis, Psoriasis-Arthritis und Morbus Crohn waren Nasopharyngitis

und Kopfschmerzen. Diese waren zumeist leichter Natur und es gab

deswegen keine Studienabbrüche. Die schwerste berichtete Nebenwirkung

in Zusammenhang mit Ustekinumab sind schwere überempfindliche

Reaktionen, einschließlich Anaphylaxie. Insgesamt war das

Sicherheitsprofil von Ustekinumab vergleichbar mit zugelassenen

Indikationen, darunter moderate bis schwere Plaque-Psoriasis, aktive

Psoriasis-Arthritis und moderater bis schwerer aktiver Morbus

Crohn.[3]



Janssen präsentiert auf der UEGW 2017 insgesamt 6 Abstracts zu

Ustekinumab.



Informationen zu Morbus Crohn



Weltweit leiden über fünf Millionen Menschen an Morbus Crohn und

Colitis ulcerosa, kollektiv bekannt als entzündliche Darmerkrankung

(IBD).[4] Morbus Crohn ist eine chronische Entzündung des

Magen-Darm-Trakts, an der in Europa nahezu 250.000 Menschen leiden,

und die Zahl steigt jedes Jahr um weitere 18.000.[5] Es ist nicht

bekannt, wodurch Morbus Crohn hervorgerufen wird. Die Erkrankung

steht aber in Zusammenhang mit Anomalien des Immunsystems, die auf

eine genetische Prädisposition, die Ernährung oder andere

Umweltfaktoren zurückgehen könnten. Morbus Crohn verursacht

verschiedene Symptome. Zu den häufigsten gehören Bauchschmerzen und

Empfindlichkeit, häufiger Durchfall, rektale Blutungen,

Gewichtsverlust und Fieber. Morbus Crohn ist derzeit nicht

heilbar.[6]



Informationen zu UNITI



- UNITI-1 hat bei Patienten, die auf Therapien mit TNF?-Antagonist

nicht angesprochen haben, in der mit Ustekinumab behandelten

Patientengruppe nach 6 Wochen eine nennenswert bessere klinische

Ansprechrate gezeigt als bei Patienten in der Placebo-Gruppe

(p=0,003).[7] Die wichtigsten sekundären Endpunkte (klinische

Remission nach 8 Wochen und klinisches Ansprechen nach 8 Wochen)

waren bei intravenöser Induktionstherapie mit Ustekinumab ebenfalls

nennenswert höher als bei intravenös verabreichtem Placebo (jeweils

p<0,001).[7] Klinisches Ansprechen war definiert als Reduzierung

des CDAI-Score (Crohn's Disease Activity Index) von > 100 Punkten

oder aktive klinische Remission ab Studienbeginn. Klinische

Remission war definiert als CDAI < 150.[7] CDAI ist ein

symptombasiertes Tool zur Krankheitsbeurteilung, das Symptome von

Morbus Crohn quantifiziert und behandlungsbedingte Verbesserungen

misst.[8]

- UNITI-2 hat darüber hinaus bei einer Patientenpopulation, die auf

eine vorhergegangene konventionelle Therapie nicht angesprochen hat

(allerdings ohne erfolglose vorhergegangene Therapie mit

TNF?-Antagonisten), nach 6 Wochen bei intravenöser

Induktionstherapie mit Ustekinumab gegenüber intravenös

verabreichtem Placebo ein nennenswert besseres klinisches

Ansprechen gezeigt (p=0,001). Die sekundären Endpunkte (klinische

Remission nach 8 Wochen) waren in den mit Ustekinumab behandelten

Gruppen ebenfalls nennenswert höher als bei der Placebo-Gruppe

(p<0,001 für ~6 mg/kg Ustekinumab-Gruppe; p=0,009 für 130 mg

Ustekinumab-Gruppe).[7]

- In der IM-UNITI-Studie wurde die Erhaltungstherapie bei Patienten

untersucht, bei denen sich 8 Wochen nach einer einzelnen intravenös

verabreichten Ustekinumab-Dosis in den UNITI-1 und UNITI-2

Phase-3-Induktionsstudien ein klinisches Ansprechen einstellte.

IM-UNITI zeigte bei der Patientengruppe, die mit subkutan

verabreichtem Ustekinumab als Erhaltungstherapie behandelt wurden,

dass ein nennenswert größerer Anteil an Patienten nach 44 Wochen

eine Remission erzielte als bei der Placebo-Gruppe (p=0,005 bei

achtwöchigem und p=0,04 bei zwölfwöchigem Dosisintervall; primärer

Endpunkt). Das klinische Ansprechen nach 44 Wochen war bei beiden

Behandlungsformen ebenfalls nennenswert besser als in der

Placebo-Gruppe nach 44 Wochen. Weitere sekundärer Endpunkte

(klinische Remission nach 44 Wochen unter Patienten in Remission

nach Induktionstherapie sowie kortikosteroidfreie Remission) waren

in der Gruppe mit Ustekinumab-Erhaltungstherapie und achtwöchigem

Dosisintervall nennenswert größer als bei der Placebo-Gruppe.[7]



Informationen zu Ustekinumab[3]



In der Europäischen Union ist Ustekinumab zur Behandlung von

erwachsenen Patienten mit moderater bis schwerer Plaque-Psoriasis

zugelassen, die auf andere systemische Therapien nicht angesprochen

haben, bei denen Kontraindikationen bestehen oder die eine

Unverträglichkeit aufweisen. Beispiele hierfür sind Ciclosporin,

Methotrexat (MTX) oder Psoralen und UV-A-Licht (PUVA). Es ist

außerdem indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten ab 12

Jahren mit moderater bis schwerer Plaque-Psoriasis, die durch andere

systemische Therapien oder Fototherapie nur unzureichend eingestellt

sind oder die eine Unverträglichkeit aufweisen. Ustekinumab ist

schließlich zugelassen zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit

aktiver Psoriasis-Arthritis (allein oder in Kombination mit MTX), die

nur unzureichend auf eine Therapie mit einem nichtbiologischen

krankheitsmodifizierenden Antirheumatikum (DMARD) angesprochen haben.

Im November 2016 hat die Europäische Kommission Ustekinumab zur

Behandlung erwachsener Patienten mit moderatem bis schwerem aktivem

Morbus Crohn zugelassen, die auf konventionelle Therapien bzw. einen

TNF-Alpha-Antagonisten unzureichend oder nicht mehr angesprochen

haben oder bei denen eine Unverträglichkeit oder medizinische

Kontraindikationen gegenüber solchen Therapien vorlagen.



Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

besitzen weltweit die exklusiven Vermarktungsrechte für Ustekinumab,

das derzeit in 89 Ländern zur Behandlung moderater bis schwerer

Plaque-Psoriasis, in 42 Ländern zur Behandlung von Psoriasis bei

Kindern, in 83 Ländern zur Behandlung von Psoriasis-Arthritis und in

40 Ländern zur Behandlung von Morbus Crohn zugelassen ist.



Wichtige Sicherheitshinweise



Vollständige Fachinformation für die Europäische Union (EU) finden

Sie unter: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicine

s/human/medicines/000958/human_med_001065.jsp&mid=WC0b01ac058001d124



Informationen zu Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson



Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson arbeiten

daran, eine Welt ohne Krankheiten zu schaffen. Es inspiriert uns,

Leben zu verändern, indem wir neue und bessere Wege finden,

Krankheiten zu vermeiden, aufzuhalten, zu behandeln und zu heilen.

Wir bringen die besten Köpfe zusammen und verfolgen die

vielversprechendsten wissenschaftlichen Ansätze. Wir sind Janssen.

Wir arbeiten mit der Welt der Medizin und allen daran Beteiligten

zusammen. Weitere Informationen unter http://www.janssen.com/emea.

Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/JanssenEMEA.



Vorbehalt zu vorausschauenden Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" in

Zusammenhang mit der Produktentwicklung im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Die Leser werden

dazu angehalten, sich nicht auf vorausschauenden Aussagen zu

verlassen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen

zukünftiger Ereignisse. Sollten sich zu Grunde liegende Annahmen als

fehlerhaft erweisen oder sollten sich bekannte oder unbekannte

Risiken und Unwägbarkeiten herausstellen, könnte dies dazu führen,

dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich von den

Erwartungen und Prognosen von Janssen-Cilag International NV oder

Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten

gehören u. a. der Produktforschung und -entwicklung innewohnende

Herausforderungen, einschließlich der Unsicherheit des klinischen

Erfolges und der Erteilung regulatorischer Genehmigungen; die

Unsicherheit des wirtschaftlichen Erfolgs; Wettbewerb, einschließlich

technologischer Fortschritte, neuer Produkte und von Wettbewerbern

erhaltener Patente; Anfechtungen von Patenten; Änderungen von

geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschließlich weltweiter

Reformen des Gesundheitswesens; sowie Kosteneinsparungstendenzen im

Gesundheitswesen. Eine weitergehende Auflistung und Beschreibung

dieser Risiken, Unwägbarkeiten und sonstiger Faktoren finden sich in

dem von Johnson & Johnson auf Formular 10-K eingereichten

Jahresbericht für das am 1. Januar 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr

(einschließlich "Item 1A. Risk Factors"), dem zuletzt auf Formular

10-Q eingereichten Quartalsbericht (einschließlich Titel "Cautionary

Note Regarding Forward-Looking Statements") sowie in nachfolgenden

von dem Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht eingereichten

Unterlagen. Kopien dieser Einreichungen stehen online auf

http://www.sec.gov, http://www.jnj.com zur Verfügung oder können von

Johnson & Johnson angefordert werden. Weder die Janssen

Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich zur

Aktualisierung von vorausschauenden Aussagen infolge neuer

Informationen oder zukünftiger Ereignisse und Entwicklungen.



Quellenangaben



1. Talk: LB07; Ustekinumab IV induction Results in Crohn's Disease

Symptom Improvement within the First Week in Anti-TNF Refractory

Patients. Sitzung: Clinical and observational trials in inflammatory

bowel diseases. Sitzungstyp: brandaktuelle Abstracts. Datum: Montag,

30. Oktober 2017. Uhrzeit: 14.00-15.30 Uhr. Sitzungszimmer: Raum A3.

Präsentierender Autor: William J. Sanborn. United European

Gastroenterology Week (UEGW 2017); 28. Oktober bis 1. November 2017;

Barcelona, Spanien.



2. Colombel JF, Sloan S, Gasink C et al. Response and Remission

after 16 Weeks of Ustekinumab - An All Patients Analysis from the

UNITI Crohn's Studies. United European Gastroenterology Week (UEGW

2017); 28. Oktober bis 1. November 2017; Barcelona, Spanien: UEGW

2017 ID# 2728.



3. Zusammenfassung der Produkteigenschaften Stelara 45 mg Lösung.

Janssen-Cilag International NV http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/do

cument_library/EPAR_-_Product_Information/human/000958/WC500058513.pd

f (letzter Zugriff: Oktober 2017).



4. World IBD Day. Home. Verfügbar unter

http://www.worldibdday.org/index.html (letzter Zugriff: Oktober

2017).



5. Europäischer Dachverband der Arzneimittelunternehmen und

-verbände. Entzündliche Darmerkrankung. Verfügbar unter

http://www.efpia.eu/disease/78/59/Inflammatory-Bowel-Disease (letzter

Zugriff: Oktober 2017).



6. Crohn's and Colitis UK. Morbus Crohn. Verfügbar unter http://ww

w.crohnsandcolitis.org.uk/about-inflammatory-bowel-disease/crohns-dis

ease (letzter Zugriff: Oktober 2017).



7. Feagan BG, Sandborn WJ, Gasink C et al. Ustekinumab as

Induction and Maintenance Therapy for Crohn's Disease. N Engl J Med

2016;375:1946-1960.



8. Best WR, et al. Gastroenterol 1976;70(3):439-44.



Oktober 2017



PHGB/STE/1017/0004



