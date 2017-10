Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem moderaten Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Allerdings dürften sich die Anleger im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurückhalten. Trotz der weiterhin niedrigen Inflation dürfte die Fed die Tür für eine Zinserhöhung im Dezember offen halten. Es wäre die dritte Erhöhung in diesem Jahr. Die November-Sitzung ist eine der letzten Möglichkeiten, diesen Zinsschritt in großem Rahmen anzukündigen. Für die Sitzung im Dezember wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von derzeit rund 97 Prozent angenommen.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin. Daneben könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten für etwas Bewegung sorgen. So werden der Einkaufsmanager-Index aus Chicago für Oktober und der Index des Verbrauchervertrauens, ebenfalls für Oktober veröffentlicht. Dazu kommen der Case-Shiller-Hauspreisindex für August und der Arbeitskostenindex für das dritte Quartal.

Pfizer übertrifft die Erwartungen

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Demnach rechnet Pfizer in diesem Jahr nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,58 bis 2,62 US-Dollar nach bislang 2,54 bis 2,60 Dollar. Die Umsatzprognose wurde auf 52,4 bis 53,1 Milliarden Dollar von bisher 52 bis 54 Milliarden eingegrenzt. Für das vergangene Quartal wies Pfizer ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 67 Cent aus und damit mehr, als die Analysten mit 65 Cent prognostiziert hatten. Die Aktie legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu.

Für die Aktie von Mondelez geht es um 5,9 Prozent nach oben. Der US-Lebensmittelkonzern hat erstmals seit Juni 2012 einen gestiegenen Quartalsumsatz gemeldet. Mondelez verzeichnete vor allem eine steigende Nachfrage nach seinen wichtigsten Marken in den USA und Europa. Auf bereinigter Basis verdiente der Spezialist für Süß- und Knabberwaren 57 (Vorjahr: 50) Cent. Die Erlöse legten um 2,1 Prozent auf 6,53 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten im Konsens mit einem bereinigten Überschuss je Titel von 54 Cent und Umsätzen von 6,45 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Apple-Aktie baut vorbörslich ihre Vortagesgewinne noch leicht aus und klettert um 0,6 Prozent nach oben. Die Aktie war am Montag auf ein neues Rekordhoch geklettert. Nach zuletzt 18 Monaten mit sinkenden Umsätzen in China waren die Verkaufszahlen für das iPhone dort im dritten Quartal wieder gestiegen - und zwar um stattliche 40 Prozent.

Die Qualcomm-Aktie bricht um 4,7 Prozent ein. Apple wird seine iPhones und iPads künftig möglicherweise ohne Komponenten des Chipherstellers Qualcomm bauen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, plant Apple stattdessen lediglich mit Halbleitern von Intel und möglicherweise auch von MediaTek. Nach Schätzungen von Macquarie Capital verkaufte Qualcomm im vergangenen Jahr Komponenten im Wert von rund 3,2 Milliarden US-Dollar an Apple, was etwa 20 Prozent des gesamten Chip-Absatzes von Qualcomm entspricht.

Im Wochenverlauf werden unter anderem noch Facebook, Tesla, Apple, Starbucks und Dowdupont ihre Bücher öffnen.

Ölpreise mit leichten Abgaben

Bei den Ölpreisen werden nach den jüngsten Aufschlägen vereinzelt Gewinn mitgenommen. Der Brent-Preis hatte am Ende Freitag erstmals seit über zwei Jahren die 60-Dollar-Marke wieder überwunden. Am Markt herrscht allerdings weiter die Hoffnung, dass das Erdölkartell Opec seine preisstützenden Maßnahmen verlängern wird, wenn es Ende November in Wien zusammenkommt. Vor allem die Unterstützung solcher Maßnahmen durch Saudi-Arabien und Russland trieb zuletzt den Öl-Markt an. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduziert sich um 0,1 Prozent auf 54,10 Dollar. Für Brent geht es um 0,1 Prozent auf 60,82 Dollar nach unten.

Der Goldpreis gibt seine Vortagesgewinne wieder ab. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,3 Prozent auf 1.273 Dollar. Teilnehmer verweisen auf die noch im Wochenverlauf anstehenden wichtigen Ereignisse. Dabei steht neben dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober vor allem die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über den künftigen Präsidenten der US-Notenbank im Fokus.

Wenig Bewegung gibt es dagegen am Devisenmarkt. Der Euro notiert um die Marke von 1,160 Dollar seitwärts. Aufgrund des Feiertages in Deutschland sei der Handel sehr dünn, heißt es von einem Teilnehmer. Auch die US-Anleihen treten weitgehend auf der Stelle. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 1 Basispunkt auf 2,38 Prozent nach oben.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,59 1,6 1,57 38,6 5 Jahre 2,01 1,3 2,00 8,4 7 Jahre 2,23 1,2 2,22 -1,8 10 Jahre 2,38 1,2 2,37 -6,3 30 Jahre 2,89 0,6 2,88 -18,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.10 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1636 +0,21% 1,1612 1,1583 +10,6% EUR/JPY 131,92 -0,07% 132,01 131,85 +7,3% EUR/CHF 1,1619 +0,22% 1,1593 1,1581 +8,5% EUR/GBP 0,8806 -0,41% 0,8842 1,1326 +3,3% USD/JPY 113,37 -0,26% 113,67 113,83 -3,0% GBP/USD 1,3214 +0,59% 1,3136 1,3119 +7,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,10 54,15 -0,1% -0,05 -5,2% Brent/ICE 60,82 60,9 -0,1% -0,08 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,06 1.276,29 -0,3% -3,23 +10,6% Silber (Spot) 16,82 16,84 -0,1% -0,02 +5,6% Platin (Spot) 917,90 920,35 -0,3% -2,45 +1,6% Kupfer-Future 3,11 3,11 -0,0% -0,00 +23,2% ===

