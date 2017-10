Erleben Sie eindrucksvolle Landschaften und reiche japanische Kultur in Zentral-Hokkaido

Eine neue Erlebnisrundreise bietet Besuchern auch beim zweiten Mal einen bezaubernden Urlaub in Japan

Die JTB Group, das größte japanische Reisebüro, hat über JTB Sunrise Tours, seinen speziellen Rundreiseanbieter für ausländische Touristen, mit der Vermarktung einer brandneuen Busrundreise begonnen, auf der ausländische Besucher die eindrucksvollen Landschaften und die reiche japanische Kultur von Zentral-Hokkaido, einer der beliebtesten Destinationen von Japan-Reisenden, erleben können.

Ninja-Show im Noboribetsu Date Jidaimura (Foto: Business Wire)

Die umsichtig zusammengestellte Rundreise beginnt und endet am Bahnhof von Sapporo, der größten Stadt auf Hokkaido. Die zweitägige Rundfahrt erfolgt ausschließlich per Bus und enthält eine Übernachtung im Meitounoyado Park Hotel Miyabitei in unmittelbarer Nähe der heißen Quellen von Noboribetsu, dem berühmtesten Kurort auf Hokkaido, der auch unter Japanern enorme Beliebtheit genießt. Reisende erhalten Zugang zu den heißen Quellen sowie zu dem nahe gelegenen Oyunuma-Fluss, wo sie in einer der seltenen heißen Flussquellen ein natürliches Fußbad nehmen können. Die Reise wurde sorgfältig zusammengestellt, um den Besuchern gleichzeitig die atemberaubenden Landschaften und die reiche japanische Kultur von Zentral-Hokkaido vorzustellen. Ein englischsprachiger Reiseführer und Dolmetscher begleitet die Gäste, um ihnen jegliche Bedenken im Hinblick auf Sprachbarrieren abzunehmen.

Erleben Sie die Naturwunder von Zentral-Hokkaido Bei einer Kajakfahrt auf dem Shikotsu-See mit seiner für Japan unvergleichlichen Wasserqualität können Sie von der Wasseroberfläche auf den Seegrund blicken. Besichtigen Sie den Vulkanhügel Showa-Shinzan im UNESCO-World-Geopark Toya-Usu.

Lernen Sie die japanische Kultur kennen In dem historischen Freizeitpark Noboribetsu Date Jidaimura wurde ein Dorf aus der Edo-Zeit nachgebaut, in dem spannende Shows mit thematischen Aufführungen zu Ninjas und Oiran (Kurtisanen) gezeigt werden. In der Schwertschmiede Date Reimei-Kan können Sie einem Schmiedemeister ("katana-kaji") bei der Herstellung eines japanischen Langschwerts zuschauen.



Der internationale Fremdenverkehrs- und Kongressverband von Noboribetsu hat Folgendes über den speziellen Reiz der heißen Quellen von Noboribetsu zu sagen:

"Die heißen Quellen von Noboribetsu (auch Noboribetsu-Onsen genannt) heilen Körper und Geist von unzähligen Besuchern und gehören selbst in Hokkaido zu den lieblichsten und facettenreichsten Quellen. Als Kurort hebt sich diese Gegend durch ihre zu jeder Jahreszeit ausdrucksstarke Landschaft hervor. Zu den größten Attraktionen gehören Jigoku-Dani (Höllental), wo heute noch Geräusche von siedendem Wasser zu hören sind, der kürbisförmige Oyunuma-Teich mit einem Umfang von ca. 1 km, der in einem Sprengkrater des Kuttara-Vulkans entstanden ist, und die natürlichen Fußbäder in den heißen Quellen am Oyunuma-Fluss, der sich durch eine üppige Naturlandschaft schlängelt.

Zusätzlich zu den heißen Quellen gibt es auch spezielle Festivals wie etwa das "Noboribetsu Jigoku Festival", wo der Enma Daio (König der Hölle) seinen großen Auftritt hat, das "Noboribetsu Onsen Hot Spring Festival", eine feierliche Würdigung der heißen Quellen in der Umgebung, bei der auch für Gesundheit gebetet wird, und natürlich die allergrößte Attraktion in der Gegend: das dämonische Feuerwerk im Höllental zu Ehren von Yukijin. dem menschenfressenden Gott der heißen Quellen.1

Reservationen können auf der Reservationswebsite der JTB Group, JAPANiCAN.com, vorgenommen werden, wo Besucher auch andere Rundreisen sowie Übernachtungen in Hotels und Ryokans in ganz Japan buchen können.

Buchungen

JAPANiCAN.com

http://www.japanican.com/en/tour/detail/ECS2H00211HHS

Über die JTB Group

JTB wurde 1912 als Werkzeug gegründet, um mehr ausländische Touristen nach Japan zu bringen. Das Unternehmen ist jetzt das größte Reisebüro Japans und beschäftigt rund 26.000 Menschen. Es bestehen Verträge mit etwa 18.000 Unterkunftseinrichtungen in ganz Japan, und mehr als drei Millionen Besucher Japans werden jedes Jahr betreut.

JTB Sunrise Tours begann 1964, die ersten Pauschalreisen für Besucher Japans anzubieten. Seitdem hat sich JTB Sunrise Tours bei den vielen Touristen, die jedes Jahr nach Japan kommen, einen guten Ruf verdient.

Um seine Reiseprodukte und -dienstleistungen jedem Besucher Japans anzubieten, kann JTB auf einer Firmengeschichte und Erfahrungen von mehr als einem Jahrhundert aufbauen und ein Netzwerk nutzen, das ganz Japan umfasst.

Über JTB Sunrise Tours

JTB Sunrise Tours ist ein spezieller Rundreiseanbieter für ausländische Besucher in Japan, der seit 1964 tätig ist. Viele der angebotenen Reisen sind geführt, beinhalten einen Dolmetscher und finden auch mit nur ein bis zwei Teilnehmern garantiert statt, sodass Reisende, die Japan zum ersten Mal besuchen, ihren Aufenthalt mit vollem Vertrauen und ohne jegliche Bedenken genießen können. JTB Sunrise Tours verfügt über ein umfassendes Sortiment mit über 1.000 Rundreisen in ganz Japan, die von unverwechselbaren Angeboten zur japanischen Geschichte und Kultur bis hin zum Japan der Moderne alles abdecken und den Besuchern in den verschiedensten Sparten volles Vergnügen bereiten.

1: Das "Noboribetsu Jigoku Festival", das "Noboribetsu Onsen Hot Spring Festival" und die Feuerwerk-Show im Höllental sind in dieser Rundreise nicht enthalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

