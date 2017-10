Peking (ots/PRNewswire) - Vor Kurzem hat die weltweit größte Investmentbank, Goldman Sachs, 50 Aktien ausgewählt, die die chinesische Wirtschaft in ihrer neuen Phase widerspiegeln und die auch als die "New China Nifty 50" bekannt sind. LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (SHA: 601012) ist das einzige Unternehmen, das aus der neuen Energiebranche ausgewählt wurde. Eine "Nifty 50"-Aktie sollte drei Bedingungen erfüllen: eine Wachstumsrate beim Nettogewinn, die größer als 15 Prozent ist, einen Wert der Eigenkapitalrentabilität (EKR) der Stammaktionäre, der drei Jahre in Folge größer als 15 Prozent ist, und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (Price to Earnings Ratio, P/E ratio), das unter einem Wert von 35 liegt. Eine "New China Nifty 50"-Aktie sollte sogar eine höhere Wachstumsrate, einen größeren Gewinn und einen niedrigeren Verschuldungsgrad (Financial Leverage) aufweisen.



LONGi, der weltweit größte Hersteller von monokristallinen Silizium-Produkten, wird schon seit einiger Zeit auf dem Kapitalmarkt gefeiert und ist zum weltweit größten Photovoltaik-Produzenten aufgestiegen.



Der Trend beim Preis der LONGi-Aktie und deren Wertpotenzial spiegeln die wachsende Nachfrage nach monokristallinen PV-Produkten wider, die durch den Anstieg bei dezentralen Photovoltaikanlagen, die Ausweitung des Top-Runner-Programms und die Entwicklung von Photovoltaikprojekten der Branche zur Armutsbekämpfung. LONGi sieht sich einem heftigen Wettbewerb in der Photovoltaikbranche gegenüber und dehnt aus diesem Grund einerseits schon seit geraumer Zeit die Kapazitäten aus, um sich der robusten Nachfrage des Marktes annehmen zu können. Auf der anderen Seite hat LONGi das technische Niveau von monokristallinen Silizium-Wafern, -Zellen und -Modulen mithilfe der Technik als Kernkompetenz fortlaufend verbessert, wobei seine Technologie für monokristalline Produkte in der Branche schon immer führend war. Es sind diese Faktoren, die LONGi zum einzigen Unternehmen aus der neuen Energiebranche gemacht haben, das von Goldman Sachs in die Liste der "New China Nifty 50" aufgenommen wurde.



