Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will in Belgien kein politisches Asyl beantragen. Das sagte Puigdemont am Dienstag vor Journalisten in Brüssel.

Mehrere Medien hatten zuletzt über einen möglichen Asylantrag Puigdemonts in Belgien spekuliert. Als Grund für seine Flucht nach Brüssel gab der ehemalige katalanische Regionalpräsident an, in der belgischen Hauptstadt frei handeln zu können. Wenn er bestimmte "Zusicherungen" von der spanischen Regierung erhalte, werde er nach Katalonien zurückkehren. Die von der Zentralregierung in Madrid angesetzte Neuwahl in Katalonien im Dezember wolle er akzeptieren.

Die spanische Staatsanwaltschaft hatte am Montag Anklage gegen Puigdemont und weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung erhoben. Ihnen wird unter anderem "Rebellion" vorgeworfen.