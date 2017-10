Hannover - Wirtschaftlich (noch) robust, politisch labil - so lässt sich die augenblickliche Gemengelage in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone in wenigen Worten kennzeichnen, so die Analysten der NORD LB. Vor allem der gerade berichtete Rückgang der Arbeitslosenquote zum Ende des dritten Quartals auf 16,3% und damit das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2008 sollte eigentlich das Vertrauen in eine Fortsetzung des bemerkenswerten Aufschwungs untermauern.

Den vollständigen Artikel lesen ...