Münteha Adali lässt sich heute von ihrem Fahrer, einem jungen Mann, in eines ihrer vielen Istanbuler Lokale bringen. Das Restaurant im asiatischen Teil der Stadt ist eines der Nebenprojekte, das sich die 53-jährige Geschäftsfrau leistet. Der Fahrer hält Adali die Tür auf, aus dem Mercedes steigt eine unauffällige Frau im Businesslook - schwarzer Blazer, schwarze Hose. Schon eilen Koch und Kellner herbei, um Adali zu begrüßen. Sie nimmt an ihrem Stammtisch Platz, los geht es mit ihrer Geschichte.

Schon 1992 gründete Adali ihr eigenes Unternehmen, Güvensan Temizlik, einen Gebäudereinigungsdienst. "Istanbul wuchs damals wie verrückt. Überall entstanden neue Gebäude - und irgendjemand musste die ja sauber machen", sagt sie mit tiefer Stimme und lacht. Klar, eine Geschäftsfrau, das war eine Exotin damals. Abgeschreckt hat sie das nicht. Zu groß erschien Adali die Chance, um sie nicht zu ergreifen. Inzwischen beschäftigt Güvensan Temizlik über 700 Mitarbeiter. "Natürlich hatte ich oft gegen Vorurteile anzukämpfen", sagt sie. "Die türkische Kultur ist von Männern dominiert."

1979 kam Adali aus Urfa, einem Städtchen im Südosten der Türkei, nach Istanbul, um dort auf das Gymnasium zu gehen. Später studierte sie Wirtschaft. Neun Jahre arbeitete Adali anschließend bei einer Bank. Und all diese Jahre über hätte sie am liebsten schon ihr eigenes Unternehmen gegründet. "Vielleicht liegt es daran, dass ich immer sehr unabhängig war und sein wollte", sagt sie. "Aber damals war es für Frauen sehr schwer, an Kredite zu kommen."

Adali kämpfte sich durch, rannte von Bank zu Bank, bis sie bekam, was sie wollte. Und sie setzte auf Qualität. Auch wenn der Preis deswegen oft höher war als der ihrer Konkurrenten: Heute sind viele internationale Konzerne wie Shell oder ExxonMobil ihre Kunden.

Frauenförderer Erdogan

Beflügelt wurde ihr Erfolg lange Zeit auch von einem Mann: Recep Tayyip Erdogan. 2002 kam eine junge, wirtschaftsfreundliche Partei an die Macht, mithilfe des Internationalen Währungsfonds setzte sie Reformen um - die AKP, deren Vorsitzender Erdogan war und die bis heute an der Macht ist, die er inzwischen aber auf einen erzkonservativen religiösen Kurs umpolt. Die AKP war damals eine andere: Sie räumte mit der Macht der Militärs auf, stärkte Minderheitenrechte und beendete die Diskriminierung von Frauen mit Kopftuch, die damals nicht im öffentlichen Dienst arbeiten durften. Die Wirtschaft des Schwellenlands wuchs plötzlich mit fünf bis sieben Prozent im Jahr.

Es war die Zeit, als in der Türkei für Frauen alles möglich erschien. Viele gründeten Unternehmen, wurden Managerinnen von internationalem Ruf, so wie Güler Sabanci aus der gleichnamigen alteingesessenen Unternehmerfamilie, 2009 vom Magazin "Forbes" zur "mächtigsten Frau der Türkei" gewählt. Aber seit Erdogan die Modernisierer zurückdrängt, ein konservatives islamisches Weltbild predigt, in der die Frau dem Mann untergeordnet ist, verbannt er seine einstigen Hoffnungsträgerinnen ins Abseits - und schadet seiner Wirtschaft.

Erdogans Botschaften an die Frauen sind unmissverständlich: "Die komplette Gleichstellung ist gegen die Natur. Man kann Frauen nicht die gleiche Arbeit wie Männer machen ...

