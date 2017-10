Er wollte laut Bundesanwaltschaft einen Terroranschlag mit möglichst vielen Toten verüben. Spezialkräfte schlugen am frühen Morgen zu und nahmen einen 19-jährigen Islamisten in Schwerin fest. Auch in Hamburg gab es Durchsuchungen.

Die Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Schwerin hat nach den Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen "schweren Terroranschlag in Deutschland" verhindert. "Nach allem was wir wissen, erfolgte der Zugriff zum richtigen Zeitpunkt: spät genug, um Beweise ...

