Am 22. und 23. November kürt das Ratinghaus Scope in Berlin mit den diesjährigen "Scope Investment Awards" und den "Scope Alternative Investment Awards" die besten Fondsmanager und Produkte in wichtigen Kategorien.

In wenigen Wochen ist es soweit: Im Berliner Humboldt Carre zeichnet Scope gemeinsam mit dem Medienpartner Handelsblatt die besten Fondsgesellschaften und die Top-Investmentfonds des Jahres aus. Die Scope-Analysten haben mehr als 4000 Fonds und 250 Anbieter untersucht, um die herausragendsten Leistungen auszuzeichnen. Nun stehen in insgesamt 39 Kategorien jeweils fünf Nominierte fest.

"Asset Manager, die zum Kreis der Nominierten gehören, haben in einem schwierigen Marktumfeld beeindruckende Ergebnisse geliefert", sagt Sven Janssen, Geschäftsführer bei Scope Analysis. "Die Nominierung zum Award ist daher bereits eine Auszeichnung, auf die Asset Manager zu Recht stolz sein können", erklärt der Chef der Research-Sparte der Scope Group für Fonds- und Zertifikateanbieter ...

