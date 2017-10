Der Beruf des Landwirts gehört zu den gefährlichsten in Südafrika. Auch 25 Jahre nach Ende der Apartheid werden regelmäßig weiße Farmer, ihre Familien und Angestellten ermordet. Die Bevölkerung demonstriert - und ist doch hilflos.

Seit Monaten schlief Bokkie Potgieter nur noch mit dem Gewehr im Anschlag. Wenn die Sonne am frühen Abend hinter seinen Gemüsebeeten nahe des Ortes Vryheid in der südafrikanischen Provinz KwaZulu Natal versank, bereitete sich der 70-jährige auf die einsame Nachtwache vor. Wie so viele andere Farmer am Kap verschanzte sich Potgieter bei Einbruch der Dämmerung im Farmhaus, um erst am Morgen wieder herauszukommen.

Geholfen hat ihm seine Vorsicht dennoch nicht: Ausgerechnet am "schwarzen Montag", dem Tag , an dem zu Wochenbeginn Tausende Südafrikaner landesweit zusammenkamen, um gegen die vielen Morde auf den Farmen des Landes zu protestieren und der Ermordeten zu gedenken, wurde Potgieter von einem Mann getötet, der den Pritschenwagen des Farmers stehlen wollte. Der Killer selbst wurde wenig später von Arbeitern auf einer Nachbarfarm erschlagen, nachdem er zuvor auf der Flucht mit dem gestohlenen Auto verunglückt war.

Auslöser der Proteste am Montag war jedoch der Mord an dem 47-jährigen Winzer Joubert Conradie, der vergangene Woche auf seiner Farm nahe des Weinortes Stellenbosch erschossen worden war. Dies hatte wiederum einen Farmer namens Chris Loubser zu einer flammenden Protestaktion auf Facebook animiert. "Ich war über das Ausmaß der Reaktion auf meinen Aufruf total überrascht", sagt Loubser. Zumal die Farmmorde seit 25 Jahren unvermindert anhalten - und die Regierung hartnäckig schweigt.

Zu Tausenden hatten sich Südafrikaner, viele wie im Aufruf erbeten in schwarzer Kleidung, am Montag landesweit zusammengefunden, um weltweit auf die unhaltbaren Zustände am Kap hinzuweisen, wo seit über 25 Jahren fast jede Woche ein Farmer ermordet wird. Inzwischen gehört der Beruf des Landwirts zu den gefährlichsten am Kap, zusammen mit dem des Polizisten. Allein im vergangenen ...

